Het is niet verrassend dat Hamilton een nieuwe interne verbrandingsmotor (ICE) in zijn wagen geïnstalleerd kreeg, teamgenoot Valtteri Bottas heeft een paar races terug zijn zesde exemplaar al in gebruik genomen. Het is echter wel verrassend als je het afzet tegen de afgelopen jaren. De Mercedes-motoren waren vrij recent nog het meest ‘hufterproof’ van het hele veld. Wellicht is nu de grens bereikt in de ambitie van de FIA om F1-teams een heel seizoen te laten afwerken met slechts drie ICE’s. En zelfs nu er in theorie een race minder gehouden wordt (we stevenen af op 22 races in 2021), hebben alleen Ferrari-klanten Haas en Alfa Romeo zich daaraan kunnen houden.

Het inzetten van nieuwe motorelementen is een strategische twist geweest in dit Formule 1-seizoen. Het eerste extra element kost tien plaatsen gridstraf, daarna zijn het er slechts vijf. Het kan daarom de moeite waard zijn om vaker dan nodig een nieuwe motor te pakken, zeker als je ziet welk effect dat gehad heeft op de prestaties van Hamilton in Brazilië. De Mercedes-krachtbron is nu eenmaal veel sterker als deze vers uit het krat komt. De motoren van Honda hebben veel minder verval in performance naarmate ze meer gebruikt worden, maar hebben aan het begin dus ook niet zoveel piekvermogen. Een andere factor is dat motoren normaal gesproken ingezet worden met een bepaalde levensduur, oftewel het aantal raceweekenden dat een motor moet meegaan. Met het inzetten van nieuwe ICE’s hebben Mercedes en Hamilton wat dat betreft een groot voordeel.

Het is maar zeer de vraag hoe effectief het voordeel van de nieuwe ICE bij Hamilton op de lange termijn is, maar motoren zijn gebouwd om zeven tot acht races mee te gaan en nu hoeft dit specifieke blok maar vier races mee te gaan. De kortere levensduur geeft de mogelijkheid om meer en langer te pushen, al zit er een risico aan vast. Andere delen van de power unit krijgen meer op hun donder naarmate meer gevraagd wordt van de ICE.

Problemen met DRS

Ondanks de inzet van een nieuw motorblok in de kwalificatie werd het weekend van Hamilton een stuk moeilijker toen de FIA constateerde dat de DRS-opening van de W12 groter was dan de toegestane 85 millimeter. Een minimale overtreding, maar de vleugel ging 0,2 millimeter verder open dan toegestaan en op basis daarvan werd de wagen afgekeurd. Hamilton werd uit de uitslag van de kwalificatie voor de sprintrace gehaald en moest de wedstrijd over honderd kilometer aanvangen vanaf de laatste startplek.

Mercedes kreeg toestemming de vleugel te vervangen voor eentje van dezelfde specificatie, wat erop wees dat Mercedes de regels niet met opzet had overtreden. De grotere opening was mogelijk te wijten aan een klein mechanisch foutje in het apparaatje waarmee DRS geactiveerd wordt, het verkeerd monteren van de onderdelen of schade veroorzaakt door het hobbelige circuit.

Op basis van de straf kunnen overigens ook vergelijkingen getrokken worden met het werk dat Red Bull de laatste paar races verricht heeft. De energiedrankenformatie uit Milton Keynes moest de achtervleugel tijdens de Amerikaanse GP en Mexicaanse GP meermaals repareren. Mercedes stelde daarop de vraag waarom de concurrent toestemming kreeg de achtervleugel te fixen terwijl het team zelf geen tweede kans kreeg om binnen het reglement te vallen.

Het antwoord daarop is vrij simpel en heeft alles te maken met het moment waarop Red Bull een dergelijk verzoek indiende. Dit gebeurde voordat de FIA de auto’s keurde, iets wat altijd gebeurt na de kwalificatie. Red Bull deed het verzoek en de reparaties zelf dus al voor deze scrutineering.

Nadat Red Bull eerder dit jaar onder het vergrootglas lag met de zogenaamde flexiwings, is het wat dat betreft nu ook de beurt aan Mercedes. Het doorgaans goed ingevoerde AMuS schreef donderdag dat Red Bull hierover nog altijd in gesprek is met de FIA. Men heeft het vermoeden dat de hoofdplaat van de Mercedes-achtervleugel doorbuigt wanneer de auto op snelheid is. Dat resulteert in een hogere topsnelheid.

De uitkomst van het huidige Formule 1-seizoen wordt in de komende weken bepaald en de strijd wordt op basis van dit soort details beslist. Of je daar als fan nu tegen kunt of niet, het hoort er in een sport met zulke kleine marges natuurlijk wel gewoon bij.