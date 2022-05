F1 Tech: Eerste blik op de Mercedes-updates voor de Spaanse GP

Nadat het team woensdag in het geheim een filmdag op het circuit van Paul Ricard afwerkte, waren de eerste nieuwigheden donderdag bij aankomst in de paddock van Barcelona voor het eerst zichtbaar. Toen de wagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya uitgeladen werd, was meteen duidelijk dat het team enkele nieuwigheden uit de hoge hoed getoverd heeft.

De splitterwinglet onder de Mercedes W13 van George Russell. Foto: Uncredited

Een nadere blik op de foto’s leert ons dat Mercedes het voorbeeld van Aston Martin gevolgd is, iets wat Ferrari en Red Bull eerder al deden. Het team heeft ‘bib-vleugels’ geïntroduceerd. Tussen de neus en de onderkant van het chassis is een winglet (rode pijl) geplaatst, die op het eerste oog iets verder uitgerekt is. De knappe koppen van de Formule 1-teams gebruiken deze vleugels om de luchtstroom in dit gebied van de auto beter te managen. De wervelingen die ontstaan door de winglet hebben een effect op de voorkant van de slab die eronder zit. Dat onderdeel is dit seizoen smaller geworden.

Het Mercedes-team laadt de verbeterde W13 uit in de pits. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Een van de grootste zwakke punten van de W13 is porpoising en de rol die het ontwerp van de vloer daar op heeft. Voor Spanje heeft het team de weerszijden van de vloer aangepast door er een zeisachtige vloervleugel aan toe te voegen die op drie punten is bevestigd met metalen stutten. De vorm van de vloer is met de genoemde vleugel ook aangepast. Een stuk is iets meer verhoogd waardoor het overloopt in de rest van de vloer. Dit lijkt nu minder extreem omhoog te lopen.

Het Mercedes-team laadt de verbeterde W13 uit in de pits. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Het team zoekt ook naar manieren om het gewicht van de auto te reduceren. In Miami werden de deflectoren op de wielen al aangepast, evenals de achtervleugel. Het team heeft vastgehouden aan die veranderingen. Het is niet een gigantisch verschil qua gewicht, maar het weghalen van de verf zorgt er wel voor dat de W13 dichter bij de gewichtslimiet komt.

Mercedes W13 in de pitbox Foto: Giorgio Piola