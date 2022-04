F1 Tech: Mercedes ook op Imola op zoek naar meer snelheid

Het gestuiter van de W13 was afgelopen Grand Prix-weekend op Imola weer goed zichtbaar. Op de rechte stukken trilden de vullingen uit de monden van coureurs Lewis Hamilton en George Russell. Laatstgenoemde klaagde na de race zelfs over pijn in de rug en borst door het stuiteren.

De teamleiding heeft laten weten pas aan de slag te gaan met gebruikelijke updates als het porpoising onder controle is. Daarom hebben we tot op heden nog maar weinig nieuwe onderdelen op de W13 gezien. Het team focust zich op kleine veranderingen om de luchtstroom te veranderen. Daarnaast worden gedurende het weekend diverse experimenten uitgevoerd waarbij Hamilton en Russell met een andere afstelling de baan op worden gestuurd. Zo hoopt het team de beste balans tussen downforce en luchtweerstand te vinden.

Mercedes rijdt nog altijd met de high downforce achtervleugel van de eerste wintertest. De coureurs kunnen beperkte veranderingen doorvoeren om tot een zo goed mogelijke balans te komen. Op Imola reden de twee coureurs met heel verschillende vleugelafstellingen, om zo te achterhalen wat de beste prestaties opleverde.

Hamilton gebruikte in de eerste vrije training de achtervleugel met een uitsnede in de bovenste flap, samen met een Gurney op de rand. Russell begon met een variant die meer downforce genereerde. Uiteindelijk werd besloten dat die laatste versie de beste optie was om het weekend mee voort te zetten. Hamilton kreeg in de aanloop naar de kwalificatie dezelfde specificatie. Daarna ging door het sprintraceformat het parc fermé in en kon er niets meer gewijzigd worden.

Mercedes trackside engineering director Andrew Shovlin legde uit dat de verschillen tussen de twee versies niet al te groot waren: “Niet dusdanig dat het gedrag van de auto veranderde. Lewis reed met net iets minder downforce. Dan heb je het over een paar kilometer per uur op de rechte stukken.”

Naast de zoektocht naar de ideale vleugelafstelling, introduceerde Mercedes ook enkele kleine aerodynamische updates om de luchtstroom en koeling te verbeteren.

Mercedes W13 sidepod-vinnen en SIS vergelijking Illustratie: Giorgio Piola

Zo was er een nieuwe SIS-fairing. De vorm was niet alleen aangepast om beter te matchen met de nieuwe behuizing van de spiegel, maar ook om de nieuwe vin op het chassis voor de opening van de sidepod (rode pijl) optimaal te laten presteren. De introductie van deze derde vin zorgde ervoor dat de overige twee vinnen die al aanwezig waren, hoger werden bevestigd. Deze modificaties moeten ervoor zorgen dat de luchtstroom richting de sidepod beter verloopt. Dat moet resulteren in betere koeling en een betere stroming langs de flanken van de sidepod.

De aanpassing aan de SIS-fairing valt op het eerste gezicht niet zo op, maar de dikte van de voorste rand is aanzienlijk verkleind. Hierdoor kon de bevestiging van de spiegel naar voren gehaald worden (blauwe pijl), met een metalen versteviging om te voorkomen dat het geheel te veel gaat bewegen. Ook de steun van de spiegel was onder handen genomen (zwarte pijl).

Mercedes W13 vloer vergelijking

Aan de achterkant konden we ook nog twee wijzigingen noteren. De opstaande rand van de vloer en de vin op de brake duct zijn onder handen genomen. Deze twee oppervlakken spelen een belangrijke rol in het sturen van de luchtstroming afkomstig van de roterende band richting de diffuser.