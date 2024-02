F1 Tech: De innovaties van de F1-testdagen onder de loep

De wintertests zijn net afgerond en het was voor de Formule 1-teams de kans om nieuwe dingen te proberen. Donderdag begint het eerste Grand Prix-weekend, eveneens in Bahrein, en daar moeten ze op volle sterkte aan de start verschijnen.

Mercedes F1 W15 met sensoren Foto door: Giorgio Piola

De Mercedes W15, met een Kiel probe-rake voor de achterwielen en achtervleugel.

Red Bull Racing RB20 voorrem detail Foto door: Giorgio Piola

Een blik op de voorremmen van de Red Bull RB20. De remtrommel is eraf gehaald, waardoor we de verschillende koelingsleidingen goed kunnen zien.

Red Bull Racing RB20 detail Foto door: Giorgio Piola

Het paneel met een lamellenpatroon aan de zijkant van de motorkap van de RB20 stoot de lucht af. Die wordt opgevangen door de inlet snorkels achter de cockpit en naast de achterkant van de halo.

Ferrari SF-24 detail Foto door: Giorgio Piola

Ferrari met slechts één koelings-outlet aan de zijkant van de motorkap van de SF24.

Red Bull Racing RB20 voorvleugel detail Foto door: Giorgio Piola

Red Bull heeft de schroef waarmee je de voorvleugel kan afstellen verplaatst naar de binnenkant van de beweegbare flappen. Eerder was deze aan de buitenkant van de vleugel gemonteerd.

Esteban Ocon, Alpine F1 A524 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Alpine gebruikte een paar Kiel-probes die laag achter de voorvleugel en voor het voorwiel waren gemonteerd.

Ferrari SF-24 detail Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Een blik in de zijkant van de Ferrari SF-24 zonder bodywork. Hier is te zien hoe het team de radiatoren heeft geplaatst.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto door: Giorgio Piola

Ferrari met groene flow-vis-verf op de voorvleugel, langs de zijkant van het chassis en op de voorste ophangingselementen van de SF-24.

Red Bull Racing RB20 voorrem detail Foto door: Giorgio Piola

Een blik op de voorremmen van de Red Bull RB20. We zien het leidingwerk, de remschijf en de remklauw. Opvallend is dat er in de behuizing om de rem heen een venster zit waardoor de warmte kan worden afgevoerd naar de daar achter liggende leidingen.

Red Bull Racing RB20 voorrem detail Foto door: Giorgio Piola

Hoewel we niet de volledige omvang van de remduct kunnen zien, zien we wel dat het volgende gedeelte van de behuizing eromheen is geplaatst.

Mercedes F1 W15 detail Foto door: Giorgio Piola

Een blik onder de carrosserie van de Mercedes W15, zowel de sidepods als de motorkap zijn verwijderd. Zo zien we hoe de radiatoren dit seizoen zijn geplaatst.

De sfeer in de Mercedes-garage Foto door: Giorgio Piola

Drie Mercedes-monteurs plaatsen steunen op de voorvleugel van de W15. Zo kunnen hun collega's de ophanging aanpassen.

Mercedes W15 vloer detail Foto door: Giorgio Piola

Mercedes heeft wool tufts aan de rand van de vloer van de W15 bevestigd. Zo kan het team zien wat de aerodynamische prestaties van de vloer zijn.

Mercedes W15 ophanging

Let op de positie van de achterste poot van de bovenste wishbone. Zo had Mercedes de auto tijdens de eerste twee testdagen afgesteld.

Mercedes W15 voorwielophanging Foto door: Giorgio Piola

Voor de derde en laatste dag van de pre-season tests plaatste Mercedes het achterste pootje de bovenste wishbone een stuk lager.