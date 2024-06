Alle teams zoeken continu naar de mazen in de wet om tijdwinst te boeken. Dat resulteert geregeld in concepten die niet ‘in de geest van’ de regels zijn. Het reglement is immers met specifieke bedoelingen opgesteld. Zo heeft men in het huidige regeltijdperk aan de achterkant van de wagens voor bepaalde concepten gekozen om de vuile lucht achter de bolides te verminderen. Dit maakt het makkelijker om een ander te volgen, en daarmee in te halen.

De Formule 1 zou de Formule 1 niet zijn als er al na een paar jaar niets meer over is van dat hele idee. Alle teams hebben zich vol gestort op het managen van de luchtstroming van de hoeken van de achtervleugel, om zo meer downforce en minder luchtweerstand te genereren. Hoewel dit goed is voor de eigen prestaties van de auto, heeft dit significant effect op de achtervolger. Daar trekt een gemiddelde ontwerper zich echter niets van aan.

Sinds de introductie van de semi-losgekoppelde tipsectie door Aston Martin Racing en Alpine in Monaco 2023, zijn er enorme veranderingen op dit gebied geweest. De teams zien nog altijd ruimte voor meer winst, waardoor er geregeld nieuwe concepten in de pitstraat verschijnen.

Alpine A523 achtervleugel vergelijking Foto door: Giorgio Piola

Veel teams hebben de route gevolgd die Alpine is ingeslagen, met een metalen verbinding tussen de endplate en het uiteinde van de bovenste flap. Sindsdien zijn er veel kleine verbeteringen aan het oorspronkelijke idee toegevoegd. Al deze updates, samen met de herziene vorm van de uitsnede van de endplate, zijn bedoeld om de balans te verbeteren tussen het creëren van meer downforce en het beperken van drag. Tegelijkertijd moet wel in de gaten gehouden worden dat de kracht van het drag reduction system niet afneemt.

Sauber mono pilaar, Monaco vs Canada Foto door: Giorgio Piola

Sauber introduceerde in zowel Monaco als Canada een nieuwe versie van de achtervleugel. Het team maakt de overstap van de dubbele centrale steun naar een enkel element. Wat vooral opvallend is, is dat de Zwitserse fabrikant zich niet lijkt te willen committeren aan een van de twee oorspronkelijke concepten voor wat betreft de hoeksecties. De achtervleugel voor meer downforce leunt op het idee van Aston Martin, terwijl de low downforce achtervleugel meer in lijn is met het concept van Alpine.

Ook Mercedes is een interessant geval. De gevallen kampioensformatie volgde in 2023 de route van Aston Martin, maar maakte in 2024 de overstap naar het Alpine-concept (inzet, zie hieronder).

Mercedes W15 achtervleugel Imola vergelijking Foto door: Giorgio Piola

De Duitse fabrikant introduceerde in Imola bovendien een geheel nieuwe variant, waarbij de verbinding tussen de endplate en de flap naar voren is verplaatst. Het doel van dit concept is helder: minder luchtweerstand, meer downforce. Het is een meer creatieve interpretatie van de regels, iets wat logisch is naarmate de ontwerpers meer tijd hebben om te spelen met de regels en specifieke onderdelen van de wagen.

Red Bull voerde in Canada veranderingen door aan de achtervleugel van de RB20. Ook de kampioensformatie zoekt naar manieren om de efficiëntie te verbeteren, zeker nu de concurrentie hen steeds meer in de nek hijgt.

Red Bull RB20 achtervleugeltip Foto door: Uncredited

Het nieuwste concept is uitermate interessant, aangezien er een klein vinnetje is toegevoegd op de hoek waar de endplate en bovenste flap gekoppeld zijn. Een nieuwe stap in het ontwerpavontuur rondom de achtervleugel.

Dit mini-vleugeltje staat in dezelfde hoek als de verbinding tussen de twee elementen. Ook de hoek van de bovenste flap is onder handen genomen. Beide wijzigingen zijn bedoeld om de luchtstroming in de betreffende regio te veranderen.

Red Bull Racing RB20 achteraan detail Foto door: Giorgio Piola

Om er zeker van te zijn dat de aanpassingen in praktijk werkten zoals de simulaties hadden uitgewezen, werden de elementen in de eerste vrije training in Canada ondergedompeld in flow-vis verf. Het is afwachten hoe lang het duurt voordat meer teams hiermee gaan experimenteren, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd.