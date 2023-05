F1 Tech: Hoe Red Bull de RB19 blijft verbeteren

In de eerste fase van het Formule 1-seizoen 2023 staat er geen maat op Red Bull Racing. Waar de concurrentie met man en macht probeert om het gat te verkleinen, zitten ook Adrian Newey en zijn mannen verre van stil. Het kampioensteam bouwt met de RB19 voort op de zeer stevige funderingen die in 2022 gelegd werden.

Een van de grootste verschillen tussen de bolide van 2022 en de huidige RB19 is de positie van de voorwielophanging. Het team heeft het geheel op subtiele wijze aangepast om winst te behalen. Red Bull heeft, in tegenstelling tot een groot deel van het veld, gekozen voor een pull-rod voorwielophanging. Aan de achterkant houdt het team vast aan de push-rod lay-out. Een opmerkelijke keuze, aangezien we dit in 2008 voor het laatst zagen. Tussen 2009 en het einde van het vorige reglement reden alle teams met een pull-rod concept.

Zoals altijd zijn deze keuzes ingegeven door het regelboek en de interpretatie van de designers hoe het maximale uit de wagen gehaald kan worden. Hoewel de mechanische prestaties van de ophanging nog altijd een dominante rol spelen in dergelijke beslissingen, wordt er altijd gekeken naar de impact van een concept op de aerodynamica.

De meeste teams hebben gekozen voor een vergelijkbare opstelling van de bovenste wishbones (zie inzet). De hoofdarm is zo hoog mogelijk gepositioneerd op het chassis, met de achterste arm een stuk lager. Red Bull heeft echter een van de meest extreme oplossingen. Dit helpt niet alleen op mechanisch vlak, waarmee het ‘duiken’ van de neus tijdens het aanremmen vermindert, maar heeft ook aerodynamische voordelen. De luchtstroom wordt namelijk naar een interessantere locatie gestuurd: de onderkant en zijkant van de sidepods.

De behuizing van de wishbones biedt hier een aerodynamisch voordeel. Ze zijn namelijk volledig toegespitst op het sturen van de luchtstroom. Andere teams zijn in de achtervolging. Mercedes en Alfa Romeo zijn al met vergelijkbare concepten gekomen.

Alfa Romeo C43 voorwielophanging vergelijking Illustratie: Giorgio Piola

Dat gezegd hebbende: Red Bull realiseerde zich dat de positie van de vooras ten opzichte van de overige aerodynamische oppervlakken in 2022 niet optimaal was. Daarom heeft het team de gehele configuratie voor dit jaar naar voren gehaald. Dit heeft uiteraard ook mechanische gevolgen, niet alleen qua ophanging maar ook hoe de banden zich gedragen.

Vanuit aerodynamisch perspectief verandert de nieuwe lijn van de vooras het gedrag van de turbulente luchtstroom afkomstig van de band en wielconfiguratie. Daarom heeft het team grotere en kleinere veranderingen doorgevoerd aan de aerodynamische oppervlakken om de prestaties verder te verbeteren.

Red Bull Racing RB19 endplate detail Illustratie: Giorgio Piola Red Bull RB19 voorvleugel vergelijking

De eerste serieuze verbeteringen kwamen in Australië. Daar werd het ontwerp van de endplate van de voorvleugel herzien, met als doel de luchtstroom aan de voorzijde van de wagen te veranderen. De endplate buigt sterker af naar buiten waardoor er in de verbinding met de flappen meer ruimte ontstaat voor de luchtstroom. Dit moet de luchtstroom naar buiten verbeteren.

Voor een optimale werking zijn ook de flappen vernieuwd. Het bovenste element beschikt in de nieuwe variant (onder) over meer oppervlak aan de binnenkant en loopt sterker af richting endplate.

Red Bull Racing RB19 sidepods vergelijking, Azerbeidzjan GP Illustratie: Giorgio Piola

De volgende update van Red Bull liet niet lang op zich wachten. In Azerbeidzjan werd een significante verandering aan de opening van de sidepod geïntroduceerd. De opening is minder hoog maar wel breder, om de afmeting van de undercut te kunnen vergroten en tegelijkertijd voldoende koelcapaciteit te behouden. Als gevolg van dit bredere bodywork rond de opening is ook de rest van de vormgeving van de sidepod subtiel gewijzigd. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de lucht richting de undercut. Tot slot zijn ook de rand van de vloer en de aerodynamische elementen op de rand aangepast om de prestaties te optimaliseren voor de nieuwe luchtstroming. Ook de buitenste rand van de vloer is onder handen genomen om de lokale luchtstroom te optimaliseren.

Red Bull Racing RB19 vloer detail Illustratie: Giorgio Piola

Aangezien Red Bull over een riante voorsprong beschikt, moet de concurrentie hopen dat de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden van het kampioensteam op basis van positie in de WK-stand en de straf voor de overtreding van het budgetplafond snel voelbaar worden. Red Bull hoopt uiteraard dat tegen die tijd de beide wereldtitels al lang en breed veiliggesteld zijn.