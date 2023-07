F1 Tech: Hoe Ferrari een doorbraak beleefde met de SF-23

Het feit dat Ferrari even kon ruiken aan de pole-position is een duidelijk teken van de progressie die het team heeft doorgemaakt sinds de update van de sidepods in de Grand Prix van Spanje. De Scuderia heeft een veel beter beeld hoe de SF-23 het beste afgesteld kan worden voor optimale prestaties. Het team spreekt van een doorbraak tijdens het Spaanse raceweekend en de daaropvolgende Pirelli-bandentest.

Ferrari-engineer Jock Clear, die officieel in dienst is als rijderscoach van Charles Leclerc, erkent dat de week in Barcelona het Eureka!-moment was: “Dat circuit is exceptioneel goed om te identificeren wat je auto doet. Je kunt je in Barcelona niet verschuilen als je een slechte wagen hebt. En andersom geldt het ook: met een goede auto presteer je er sterk. De Barcelona-test was een Pirelli-test. Meer ronden op die baan is altijd waardevol. Maar vooral het raceweekend was de sleutel. We kregen veel data van een circuit dat we goed begrepen. Daar hebben we achterhaald wat er gebeurt met de auto en wat de zwakke plek is. Vanaf dat punt hebben we progressie geboekt met de afstelling van de auto, evenals met de ontwikkelingen.”

Die progressie werd bevestigd door betere optredens in Canada en Oostenrijk, waar de SF-23 voornamelijk constanter presteerde. De achterstand op het dominerende Red Bull Racing is nog altijd aanwezig, maar de eerste stappen zijn gezet.

Carlos Sainz achtervolgt Charles Leclerc tijdens de Oostenrijkse Grand Prix. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

De upgrades van Ferrari in Oostenrijk verklaard

Op de Red Bull Ring introduceerde de Scuderia een nieuwe voorvleugel voor Leclerc en Carlos Sainz. De nieuwe versie beschikte over een nieuwe vormgeving van de bovenste twee flappen. Aan het uiteinde is meer ruimte vrijgemaakt voor de sturing van de luchtstroom.

De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op de endplate. Het gehele concept is aangepast om de lucht beter naar buiten, langs de roterende voorband te sturen. De endplate loopt nu minder scherp af (zie stippellijn) terwijl het gehele oppervlakte actiever naar buiten is gericht. Ook de verbinding met de flappen is aanzienlijk gewijzigd. Zelfs de behuizing van de piepkleine infraroodcamera die de banden in de gaten houdt is door de aanpassing van de endplate verhuisd. Bovendien is er een extra vinnetje geplaatst in de uiterste hoek aan de achterzijde om de turbulente luchtstroom beter te kunnen leiden. Dit concept hebben we al bij diverse concurrenten gespot.

Vergelijking van de oude en nieuwe endplate van Ferrari's voorvleugel. Foto: Giorgio Piola

Ook het voorste gedeelte van de vloer is onder handen genomen. De buitenste vin beschikt nu over een rechte uitsnede, waar dit eerder een trapvormige opening was. De vinnen aan de binnenzijde steken nu veel verder uit naar voren. Tevens is de rand afgerond om de gewenste stroming en druk te creëren.

De voorkant van de nieuwe vloer voor de Ferrari SF-23. Foto: Giorgio Piola

Aan de achterzijde van de vloer zien we eveneens een aantal kleine veranderingen om de luchtstromingen te verbeteren, zoals onder meer de bevestiging van de steun. Ook de zijkant van de diffuser is herzien, terwijl de onderkant van de vloer ongetwijfeld flink aangepast is. Dit is helaas niet zichtbaar geweest.

Ook de vloerrand is door Ferrari onder handen genomen voor het F1-weekend in Oostenrijk.