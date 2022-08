De Formule 1-teams hebben in de eerste helft van het seizoen grotendeels de regels gevolgd. Dat houdt niet in dat er geen innovatieve keuzes te zien zijn geweest. De ontwerpers blijven altijd zoeken naar een maas in de wet om de eigen performance ten koste van alles te verbeteren.

Tijdens de laatste race voor de zomerstop ging Aston Martin op dat vlak een hartig woordje meepraten. Het team introduceerde een technisch fascinerende achtervleugel. Het endplate-concept tart met de bedoelingen van de regels aangaande de welvende overgang tussen de horizontale hoofdplaat en de flappen.

De veelbesproken achtervleugel op de Aston Martin AMR22.

De omschrijving in de regels is zowel esthetisch als aerodynamisch van aard. Het design moet niet alleen aantrekkelijkere achtervleugels opleveren, het is ook bedoeld om het ontwerp van de wagen te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat de auto’s elkaar beter kunnen volgen.

Het ontwerp van Aston Martin doet denken aan de oude reglementen. De verbinding tussen de endplate en de horizontale hoofdplaat is een stuk hoekiger. Door de nieuwe vormgeving van de endplate neemt het oppervlak van de hoofdplaat toe, waardoor meer neerwaartse druk geproduceerd kan worden. Het bovenste deel van de endplate, wat lijkt op een apostrof, is vooral bedoeld om te voldoen aan de regels, al is het ontwerp natuurlijk wel geoptimaliseerd voor zo goed mogelijke prestaties.

Voor het ontwerp, de productie en de introductie van zo’n complex ontwerp is veel tijd nodig. De controversiële vleugel moest niet alleen vanaf het eerste moment naar behoren werken, ook moest de FIA diverse malen geraadpleegd worden om te zien of het concept aan alle regels voldoet. Aston Martin Performance Director Tom McCullough legt uit: “Er zaten meerdere maanden tussen het eerste contact tot de volledige goedkeuring van de FIA. En als die goedkeuring er is, dan kan je pas gaan produceren. Vervolgens moet je alle ontwerptekeningen voor de race nogmaals overhandigen. De FIA moet er nog een keer naar kijken en bevestigen dat ze akkoord zijn. Dat was het geval. En dan komt het pas op de auto.”

Ook al bleek het nieuwe ontwerp op de Hungaroring daadwerkelijk een verbetering, dat wil niet zeggen dat deze achtervleugel vanaf nu elke Grand Prix op de Aston Martins te zien is. Dat heeft te maken met de implicaties van het budgetplafond en het feit dat het team al een aardige hoeveelheid achtervleugels van een eerdere specificatie op de plank heeft liggen. “We hebben een hele voorraad aan vleugels die reeds gemaakt zijn”, legt McCullough uit. “Veel daarvan hebben we al gebruikt, passend bij de verschillende karakteristieken van de circuits. Moeten we die allemaal opnieuw maken? Dat is zonde van het geld.”

De andere interessante vraag is welk team in de voetsporen van Aston Martin treedt en met een eigen versie van de innovatieve vormgeving op de proppen komt. De vraag is dan vooral of het ontwerp past bij het aerodynamisch concept van de auto. Diverse teams zullen het concept ongetwijfeld al in de simulator hebben laten draaien, maar levert het voldoende winst op die het rechtvaardigt om er in deze fase van het seizoen nog zoveel tijd en geld in te steken? En is er binnen het budgetplafond überhaupt nog wel voldoende geld over voor zo’n ontwikkeling? Maar de belangrijkste vraag van allemaal: gaat de FIA ingrijpen en het ontwerp voor 2023 verbieden? In dat geval verandert de balans tussen investering en winst aanzienlijk en speelt vermoedelijk de grootste rol in het beslissingsproces van de rivaliserende teams.