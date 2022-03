F1 Tech: De foto die hints geeft naar de problemen van Mercedes De verklaring van Lewis Hamilton dat Mercedes op dit punt in het Formule 1-seizoen 2022 nog niet in staat is om voor overwinningen te strijden, zorgt voor vraagtekens over de constructeurskampioen. Is het puur spel of zijn er toch wel degelijk enkele problemen met de W13?

Door: Jonathan Noble Co-auteur: Matt Somerfield Met medewerking van:: Bjorn Smit , Redacteur Binnen de paddock worden er vraagtekens gezet bij de problemen van Mercedes en menig rivaal vermoedt dat de fabrikant – niet voor het eerst – aan het sandbaggen is. Toch kon langs de baan duidelijk gezien worden dat de W13 er momenteel nog niet geweldig voor staat. Het team staat voor de uitdaging om de extreme porpoising, de flinke momenten met overstuur en de problemen om consistentie te vinden in de bochten op te lossen voor de start van het seizoen. Een uitgebreide uitleg over wat de problemen zijn, heeft Mercedes nog niet gegeven. Wel geven enkele late aanpassingen aan de auto – waaronder het verwijderen van een deel van de structuur van de vloer – een idee waar het team moeite mee heeft. Onze exclusieve foto (onder) laat zien dat Mercedes zaterdagmiddag de zaag heeft gezet in de binnenste profiel van de onderkant van de vloer. Daarmee probeerde men de stromingsverdeling onder en rond het voorste deel van de vloer en richting de onderkant van de vloer en de diffuser te veranderen. Zichtbaar is waar Mercedes de zaag in de vloer heeft gezet (witte pijl) Foto: Giorgio Piola Tijdens de laatste runs van de sessie werd de onderkant van de vloer van de W13 voorzien van een laag flow-vis. Daarmee hoopte Mercedes een visuele bevestiging te krijgen van de stromingsstructuren en feedback te krijgen over de richting die het mogelijk moet inslaan om de vervelende effecten van porpoising tegen te gaan. Dat Mercedes de zaag in de vloer heeft gezet, laat zien dat het team een manier zoekt om het probleem te tackelen zonder dat de rijhoogte zodanig aangepast moet worden dat de maximale downforce verloren gaat. Het trimmen, verfijnen en details toevoegen op bepaalde delen van de vloer lijkt de voorkeur van Mercedes te genieten om de auto in het juiste prestatiewindow te krijgen. Vergelijking van de vloer van de Mercedes W13 in Bahrein en Barcelona (inzet) Illustratie: Giorgio Piola Het algehele ontwerp van de vloer is nieuw en onderdeel van het pakket onderdelen dat Mercedes bij de start van de Bahrein-test introduceerde, samen met onder meer de radicale nieuwe sidepods. Met name de voorkant van de vloer lijkt iets eenvoudiger (rode pijl), nadat de renstal in Barcelona nog met een complexere en golvende sectie aan de voorkant ten tonele verscheen. Het ontwerp van de vloerrand kan bovendien als relatief simpel gezien worden in vergelijking met dat van enkele concurrenten. Zij gebruiken de geometrie, de toegestane flap op de rand van de vloer en de buiging mogelijk om het gedrag van de vloer stabieler te houden. Mercedes moest intussen een extra metalen steun toevoegen om te voorkomeb dat de gehele vloerrand te veel doorbuigt (blauwe pijl). Op de Ferrari hieronder heeft deze steun alleen toepassing op het gedeelte achter de uitsparing en de flap op de vloerrand. De vloeren van de Ferrari F1-75 en de McLaren MCL36 Illustratie: Giorgio Piola In de laatste runs liet Mercedes de W13 ook met een grotere invalshoek op de voorvleugel – je ziet hoe steil de bovenste flap staat ten opzichte van de afstelpunten. Daarmee deed het team een poging om de balans van de auto meer naar voren te verschuiven en de auto meer op de neus te zetten. Dit leek het effect te hebben dat de auto wat makkelijker instuurde om onderstuur tegen te gaan en de achterkant wat te verhogen, wat zou kunnen helpen met de stuiterproblemen. Het is duidelijk te zien dat Mercedes de voorvleugel behoorlijk extreem heeft afgesteld op de laatste testdag Foto: Giorgio Piola