F1 Tech: De doorslaggevende downforcekeuzes in Saudi-Arabië

Het seizoen is pas twee races onderweg, maar Red Bull Racing introduceerde in Saudi-Arabië al de derde specificatie achtervleugel van het jaar (onderste afbeelding op onderstaande vergelijking). De formatie kwam op de proppen met een low downforce-variant voor het bloedsnelle Jeddah Corniche Circuit, voor de zoektocht naar minder drag en meer topsnelheid. De onderste horizontale plaat was veel smaller en liep geleidelijker af (groene stippellijn). De verbinding met de endplate werd hierdoor wel abrupter, wat resulteerde in een scherpere hoek voor de buitenrand van de vleugel (gele stippellijn).

Red Bull Racing RB18 - vergelijking van de achtervleugels Foto: Motorsport Images

Red Bull heeft er als enige voor gekozen om de beam wing aan de diffuser als het ware op elkaar te stapelen. Het team voerde ook hier veranderingen door, als aanvulling op de vernieuwde achtervleugel. Het onderste element beschikte over een ronde rand (rode pijl, inzet), maar werd voor Jeddah afgevlakt en verkleind om downforce en drag te verminderen.

Red Bull Racing RB18 nieuwe beam wing Illustratie: Giorgio Piola

Wat de concurrentie deed

Ook Ferrari voerde veranderingen door aan de achtervleugel om de topsnelheid te verbeteren, maar ging daarbij minder ver dan Red Bull. De Scuderia was zich terdege bewust van de impact die de aanpassingen zouden kunnen hebben op de bandenslijtage in de race, al bleek dat in praktijk minder dan verwacht.

Ferrari F1-75 achtervleugel GP Saudi-Arabië Illustratie: Giorgio Piola Ferrari F1-75 - vergelijking van de achtervleugels Foto: Motorsport Images

De veranderingen bij Ferrari draaiden om de vorm van de bovenste horizontale flap. Dat heeft niet alleen invloed op downforce en drag, maar ook op de kracht van het DRS-systeem. Deze flap was aan de randen smaller (zie groene pijlen) terwijl ook de vorm onder handen genomen werd (gele stippellijn). Hierdoor was de overgang naar de endplate minder abrupt.

Mercedes W13 achtervleugel Illustratie: Giorgio Piola

Mercedes experimenteerde in de eerste vrije training met twee varianten van de achtervleugel. Waar andere teams met een geheel nieuwe versie op de proppen kwamen, gebruikte Mercedes dezelfde versie als in Bahrein. Het team had de bovenste flap in de centrale sectie wel vlakker afgesteld om drag te verminderen en meer topsnelheid te genereren. Hamilton reed met een Gurney op de bovenrand, maar deze werd verwijderd voor de kwalificatie en race.

Alpine A522 - vergelijking van de achtervleugels Foto: Motorsport Images

Alpine kwam in Bahrein al in actie met een lower downforce configuratie van de achtervleugel. Het element was eerder dan verwacht gereed en werd daar maar vast getest. Zoals te zien op de vergelijking, was de filosofie vrijwel identiek, ongeacht de veranderingen in hoogte van de flappen. De onderste versie was veel vlakker en smaller, om meer topsnelheid te kunnen ontwikkelen. Ook de Gurney bleef achterwege.

AlphaTauri AT03 - vergelijking van de achtervleugels Foto: Motorsport Images

Ook AlphaTauri kwam in Jeddah in actie met een nieuwe achtervleugel. Net als bij grote broer Red Bull Racing was de centrale sectie aanzienlijk smaller, maar koos het kleine team uit Faenza voor een vloeiendere overgang richting endplates.

Aston Martin AMR22 - vergelijking van de achtervleugels Foto: Motorsport Images

Aston Martin had eveneens een nieuwe vleugelconfiguratie ontwikkeld voor het raceweekend in Saudi-Arabië. De vleugel was overduidelijk smaller. Ook de bevestigingspilaren in het midden moesten aangepast worden aan de nieuwe hoogte.