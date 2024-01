Begin februari barst het ‘F1 launch season’ los. In de aanloop naar de wintertest in Bahrein tonen alle teams - al dan niet volledig - hun wagens voor het nieuwe seizoen. Hoewel lang niet alles prijsgegeven zal worden, zeker niet door de topteams met WK-aspiraties, krijgen we toch al een goed beeld van de voornaamste concepten.

We bespreken hieronder de belangrijkste trends van de afgelopen twee seizoenen onder het huidige technisch reglement, die een cruciale rol kunnen spelen in de ontwikkelingsoorlog in 2024.

Outwash

De regels voor de voorvleugel werden met de invoering van het nieuwe technisch reglement in 2022 flink aangescherpt. Men wilde voorkomen dat teams veel ‘outwash’ konden genereren. Deze outwash zorgt achter de wagens voor turbulentie, waardoor het voor een achtervolger lastiger is om diens voorganger dicht te volgen. Maar zoals gebruikelijk in de Formule 1, duurde het niet lang voordat de ontwerpers mazen in de wet vonden.

Foto door: Giorgio Piola Mercedes W14 voorvleugel detail

Mercedes had een van de meest agressieve ontwerpen. Het onderste deel van de endplate en de verbinding met de flappen liep schuin naar buiten weg. In 2023 werd dit aangevuld met kleine vinnen aan de binnenzijde van de endplate. Dit concept werd gekopieerd door Red Bull, Haas en later ook Ferrari. Ook zij zochten naar manieren om de luchtstroming te beïnvloeden voor betere prestaties. De vin aan de buitenzijde is eveneens aangepast met het oog op outwash. De verwachting is dat op dit vlak in 2024 nog innovatievere concepten op de wagens verschijnen. Niet in de geest van de regels, maar teams doen er alles aan om hun eigen performance te verbeteren.

Downwash sidepods

Foto door: Giorgio Piola Aston Martin AMR23 sidepods

Het gebied waarop we onder de nieuwe regels de meeste variatie zagen, was het ontwerp van de sidepods. Bijna ieder team kwam bij de introductie van de 2022-bolide met een eigen idee op de proppen. Inmiddels zijn bijna alle teams overgestapt op hetzelfde downwash-concept. Diverse teams, waaronder Aston Martin, zijn nog wat extremer gegaan door een centrale geul te creëren.

Ferrari en Mercedes kwamen met respectievelijk de badkuip en zeropod. Beide innovatieve concepten werkten niet naar behoren, waardoor zij gedurende het seizoen 2023 naar een conventioneler ontwerp overstapten.

Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 sidepods inlaat

Het draait bij het ontwerp van de sidepod echter niet alleen om het naar beneden lopende bodywork. Er zijn veel meer factoren die een belangrijke rol spelen. De breedte van de sidepod staat bovenaan die lijst. Bijna alle teams zijn overgestapt op een brede, hoge schouder. Zo kan er meer lucht onderlangs richting de achterkant van de bolide stromen. In het geval van Red Bull, dat al vanaf de eerste dag met een downwash-variant rijdt, werd vooral aandacht besteed aan het verbeteren van de interne koeling zodat de sidepod-inlaat verkleind kon worden.

Het team besteedde hier in 2023 veel aandacht aan, met als doel de RB19 nog verder te optimaliseren. De verwachting is dat we hier komend jaar ook meer verschillende concepten te zien krijgen.

Achtervleugels

Twee nieuwe concepten voor het uiteinde van de achtervleugel deden in 2023 hun intrede. Op het eerste oog lijken ze behoorlijk op elkaar, maar ze hebben subtiele verschillen die zorgen voor een andere werking.

Opmerkelijk genoeg kwamen Alpine en Aston Martin in hetzelfde weekend in Monaco met een vergelijkbaar idee, zonder dat ze dit van elkaar wisten. In beide gevallen is het een slimme interpretatie van de nieuwe regels, terwijl die regels vooral bedoeld waren om de ontwerpers minder opties te geven aan de achterzijde.

Met deze nieuwe open uiteinden kunnen de teams meer controle uitoefenen op de luchtstroom die afkomstig is van de hoeken van de achtervleugel. Gevolg hiervan is meer vuile lucht achter de auto, wat de FIA juist wilde voorkomen met de nieuwe regels. Bij de versie van Aston Martin - hier te zien op de Mercedes - loopt de vleugel verder door waardoor een groter oppervlak ontstaat. Bij Alpine is de opening tussen endplate en flap juist weer groter. Voor beide concepten valt iets te zeggen, het is afwachten voor welke oplossing de teams gaan kiezen bij de onthulling van hun nieuwe wagen.

Veiligheidsmaatregelen

Foto door: Giorgio Piola Vloer Red Bull Racing RB19

De reglementen blijven voor aankomend seizoen nagenoeg gelijk, waardoor er geen ingrijpende veranderingen te verwachten zijn. Een van de aanpassingen die invloed kan hebben op de manier waarop teams presteren, heeft betrekking op de rand van de vloer.

De FIA heeft de teams geïnstrueerd niet langer metalen componenten te gebruiken in de buitenste sectie van de vloer, waaronder de randvleugel. Deze regel is op veiligheidsgronden doorgevoerd, uit angst voor metalen onderdelen op de baan na een aanrijding. Dat kan lekke banden veroorzaken, aldus het overkoepelend orgaan.

De ontwerpers moeten dus opnieuw naar de tekentafel voor een aantal van de complexe designs die ze tot op heden konden gebruiken door ze te versterken met metalen verbindingen. Dat kan invloed hebben op de prestaties, aangezien de rand van de vloer zeer belangrijk is voor het genereren van downforce.