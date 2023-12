Het Formule 1-seizoen 2024 trapt officieel af op woensdag 21 februari met de eerste dag van de driedaagse wintertest in Bahrein. Voor die tijd kunnen de fans al een eerste indicatie krijgen van de nieuwe bolides en hun kleuren tijdens de presentaties.

Presentatiedata F1-bolides 2024

Datum Team Naam auto Tijd Locatie Nog niet bekend Red Bull Racing RB20 Nog niet bekend Nog niet bekend 14 februari* Mercedes W15 Nog niet bekend Nog niet bekend 13 februari Ferrari Nog niet bekend Nog niet bekend Fiorano 14 februari* McLaren MCL37 Nog niet bekend Woking Nog niet bekend Aston Martin AMR24 Nog niet bekend Nog niet bekend 7 februari* Alpine A524 Nog niet bekend Nog niet bekend 5 februari Williams FW46 Nog niet bekend Nog niet bekend Nog niet bekend AlphaTauri Nog niet bekend Nog niet bekend Nog niet bekend 5 februari Sauber C44 Nog niet bekend Engeland Nog niet bekend Haas F1 Team VF-24 Nog niet bekend Nog niet bekend * nog niet formeel bevestigd

Wanneer wordt de nieuwe F1-auto van Max Verstappen onthuld?

Red Bull Racing heeft nog niet bevestigd wanneer de bolide voor het seizoen 2024 gepresenteerd wordt. De verwachting is dat het bij de presentatie net als eerdere jaren vooral gaat om de kleurstelling. De daadwerkelijke auto voor 2024 is pas tijdens de wintertest in vol ornaat te bewonderen. In 2023 werd de zeer succesvolle RB19 onthuld tijdens een ‘season launch’ in New York.

Het is nog niet formeel bevestigd wanneer de nieuwe auto van Lewis Hamilton en George Russell onthuld wordt. Motorsport.com heeft al wel vernomen dat de presentatie op 14 februari zou moeten plaatsvinden, de bevestiging laat nog op zich wachten.

Er wordt in de Formule 1-wereld al wel reikhalzend uitgekeken naar de komst van de W15. Na twee seizoenen een auto met het zeropod-concept te hebben gepresenteerd, gaat het team nu over op een nieuw design wat meer in lijn ligt met de overige renstallen. De verwachting is dat het team net als de voorgaande jaren na de presentatie een shakedown houdt op het circuit van Silverstone.

Ferrari was het eerste team dat de presentatiedatum bekendmaakte van de bolide voor het volgende seizoen, die wederom bestuurd zal worden door Charles Leclerc en Carlos Sainz. De presentatie vindt plaats aan de vooravond van Valentijnsdag, op 13 februari 2024.

Het evenement vindt plaats op Fiorano, het thuiscircuit van het meest succesvolle team in de geschiedenis van de Formule 1. Direct na de presentatieceremonie kunnen beide coureurs een paar ronden afleggen in hun nieuwe strijdwapen. Vorig jaar werd dit unieke moment live uitgezonden voor alle fans wereldwijd.

Ferrari F1-bolide onder het doek

Na de ijzersterke tweede seizoenshelft ziet menigeen McLaren als de grootste uitdager van Red Bull Racing en Max Verstappen in 2024. Het is echter nog niet bekend wanneer de nieuwe auto van Lando Norris en Oscar Piastri het levenslicht ziet. Motorsport.com heeft al wel vernomen dat dit vermoedelijk op 14 februari zal zijn, dezelfde dag waarop concurrent Mercedes de auto presenteert.

De nieuwe wagen luistert naar alle waarschijnlijkheid naar de naam MCL37. De afgelopen jaren organiseerde het team een fysieke onthulling in het McLaren Technology Centre in Woking.

Aston Martin

Na de grote stap voorwaarts in 2023 heeft Aston Martin er alle vertrouwen in dat er opnieuw vooruitgang geboekt wordt, zodat ze regelmatig voor podiumplaatsen en overwinningen kunnen strijden. De nieuwe bolide die wordt bestuurd door Lance Stroll en Fernando Alonso heeft op dit moment ook nog geen aangekondigde presentatiedatum.

Na een jaar met veel teleurstellingen en met veel interne veranderingen, heeft de nieuwe Alpine, waarvan wordt verwacht dat het een revolutie zal zijn die de Fransen verder naar voren zal brengen, nog geen presentatiedatum. Volgens de geruchten wordt de auto van Esteban Ocon en Pierre Gasly op 7 februari aanstaande gepresenteerd.

De formatie uit Grove was een van de eersten die hun presentatiedatum bekendmaakte en zal ook een van de eerste zijn die hun nieuwe auto presenteert, want het evenement vindt plaats op 5 februari 2024.

De plaats en tijd waarop de Williams van volgend jaar getoond wordt, moet nog worden bekendgemaakt. Wel is al geruime tijd duidelijk dat Alexander Albon en Logan Sargeant in de wagen zullen stappen.

Daniel Ricciardo keert in 2024 fulltime terug in de Formule 1, nadat hij afgelopen jaar al een aardig deel van het seizoen voor zijn rekening nam als vervanger van de ontslagen Nyck de Vries. De ervaren Australiër gaat een team vormen met Yuki Tsunoda.

De datum waarop de nieuwe bolide van AlphaTauri onthuld wordt, is nog niet bekend. Overigens krijgt de formatie een geheel nieuwe identiteit, met een nieuwe naam en nieuwe titelsponsors. Het gerucht gaat dat twee grote Amerikaanse bedrijven als titelsponsoren zijn aangetrokken.

Sauber

Na het vertrek van Alfa Romeo en in afwachting van de komst van Audi in 2026, zal het Sauber-team twee seizoenen zelfstandig door het leven gaan. De eerste bolide die herboren wordt onder de naam Sauber wordt onthuld op 5 februari 2024. Dat is ook de dag waarop Williams het nieuwe strijdwapen aan de wereld toont.

De presentatie vindt voor het eerst in Groot-Brittannië plaats, na eerdere onthullingen in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. Valtteri Bottas en Guanyu Zhou vormen wederom het coureursduo.

Haas

De rode lantaarn van het Formule 1-seizoen 2023, Haas, was vorig jaar de eerste renstal die zijn auto onthulde. Voor 2024 is nog niet bekendgemaakt wanneer de onthulling van de auto die bestuurd zal worden door Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg gaat plaatsvinden.