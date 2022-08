F1 Tech: De belangrijkste trends rond de vloeren in 2022

Naast de sidepods hebben de teams de meeste ontwerpvrijheid bij de vloer en diffuser. Dat is de belangrijkste reden waarom we zoveel variatie zien op de grid. Het is echter begrijpelijk dat de ontwerpen in de loop der tijd meer op elkaar gaan lijken, vooral als teams op sluipwegen stuiten om hun huidige constructie potenter te maken, voordat zij met meer volwassen oplossingen kunnen ontwikkelen. We hebben ook gevallen gezien waarbij teams nieuwe onderdelen meebrachten, die zij vervolgens snel lieten vallen. Of zij kwamen erachter dat ze in de echte wereld niet dezelfde prestaties brachten als in de gesimuleerde omgeving, of zij hebben nog krachtigere oplossingen gevonden waarvoor ze niet nodig waren.

Een voorbeeld hiervan is de poging van Red Bull Racing om de voetsporen van Ferrari te volgen. Zij brachten bij de Britse Grand Prix vlak voor het achterwiel een uitsnede aan in de vloer en voegden een uitsteeksel aan toe dat van onderuit de vloer uitstak. Deze oplossing werd ook bij de Oostenrijkse GP gebruikt, maar voor de GP van Frankrijk verdween deze versie van de vloer weer. Toen voerde het team verder naar voren op de auto enkele veranderingen door, die hoogstwaarschijnlijk de noodzaak van deze uitsnede en het uitsteeksel wegnam.

Red Bull was in de eerste fase van het seizoen het enige team dat aan de buitenkant van de vloer twee fences combineerde. Dat veranderde pas toen Aston Martin op de proppen kwam met een sterk op Red Bull gebaseerde upgrade, maar vervolgens stapte Red Bull in Frankrijk over op een klassiekere benadering met één fence aan de buitenkant en drie interne fences.

De diverse otnwikkelingen die Ferrari heeft doorgevoerd aan de vloer van de F1-75 Photo by: Giorgio Piola

Ferrari hebben we intussen zien jojoën met het ontwerp van de vloer. Eerst werd gekozen voor een soortgelijke route als bij McLaren, dat koos voor een L-vormige vleugel aan de vloerrand die ieders aandacht trok tijdens de tests voor de start van het seizoen [1]. Daarna werd overgeschakeld naar de 'schaats'-oplossing die Red Bull op de RB18 heeft toegepast en die nadien ook bij andere auto's, waaronder de Alpine A522, te zien was. Deze radicaal andere interpretatie van de randvleugel is aan de onderkant van de vloer gemonteerd en helpt niet alleen om de luchtstroom in dat gebied te sturen, maar ook om de verticale verplaatsing van de vloer te beperken. Er bestaat namelijk een kans dat de belasting ervoor zorgt dat dit deel van de vloer tegen het oppervlak van de baan komt.

Tegelijkertijd nam de Scuderia ook het ontwerp met ribben over dat zowel op de RB18 als de McLaren MCL36 [2] te zien was. Daar waar de rivalen de voorkeur gaven aan drie ribben, ging Ferrari slechts voor één rib. Dit ontwerp kan naar verwachting nuttige wervelingen voortbrengen om te helpen de diffuser aan te drijven, maar waarschijnlijk gaat het meer om het verbeteren van de stabiliteit van de stroming bij een reeks verschillende rijhoogten. De tredes verzachten de luchtstroom en de drukverdeling, terwijl de auto verschillende beproevingen ondergaat. Bij de laatste versie van de vloer van de F1-75 werden deze ribben echter weggelaten. De ontwerpers kozen voor een ander kenmerk van de RB18, waarbij het voorste deel van het centrale onderste deel van de vloer gevormd is om harmonieus samen te werken met de fences die ernaast naar de buitenkant afbuigen [4].

De diverse vloerranden waar Mercedes tijdens de wintertests en in Bahrein mee reed Photo by: Giorgio Piola

Bij Mercedes is er sinds de start van het seizoen veel gewerkt aan het bovenste oppervlak van de vloer in de zoektocht van het team naar manieren om het gedrag van de auto te verbeteren. Hierbij ging het niet alleen om de aerodynamische aankleding van de vloerrand, maar ook om de stijfheid en/of flexibiliteit van diverse secties van de vloer. Al vroeg tijdens de wintertests werd er gekozen voor een metalen steun aan de achterkant van de vloer om de buiging te beperken. Waarschijnlijk was Mercedes dan ook opgelucht dat de FIA veranderingen aan het reglement doorvoerde, waardoor alle teams zo'n steun mochten gebruiken bij de eerste race van het seizoen.

We hebben Mercedes eerder al een golvende vloerrand zien gebruiken, maar dat was van korte duur. Het team verruilde de oplossing voor een eenvoudigere variant. Verder naar de achterkant leek Mercedes aanvankelijk huiverig om het soort randvleugel te gebruiken dat binnen de reglementen is toegestaan en op de auto's van vele concurrenten te zien was, waarbij mogelijk de voorkeur werd gegeven aan het oplossen van andere problemen waarmee men kampte. Toen de prestaties eenmaal verbeterden, werd echter een zeisachtige randvleugel geïntroduceerd, samen met veranderingen aan de geometrie van de vloer (zie hieronder).

Een vergelijking van de nieuwe vloer van de Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

De veranderingen die in 2023 worden geïntroduceerd, zullen zonder twijfel gevolgen hebben op de ontwikkelingsstrijd tijdens de tweede seizoenshelft. De teams gaan de focus verleggen en zich moeten buigen over bijkomstige ontwikkelingsstromen. Dat wil niet zeggen dat onderzoek naar de reglementen voor volgend jaar geen resultaat oplevert voor dit seizoen, want ze zorgen ervoor dat je met een andere blik naar een vergelijkbare uitdaging kijkt. Vaak vinden teams prestaties die onder deze omstandigheden overdraagbaar zijn, dus het zou kunnen dat er in de laatste fase van 2022 meer ontwikkelingen worden doorgevoerd.