F1-teams nemen zorgen weg: "Iedereen te veel gefixeerd op gewicht"

Jarenlang werd het minimumgewicht van Formule 1-auto's met stapjes verhoogd. Waar de bolides in 2009 nog minimaal 605 kilogram moesten wegen, liep het vereiste gewicht op naar 800 kilogram in 2025. Aanleidingen voor de stijging waren onder meer de komst van de hybride V6-turbomotoren en striktere veiligheidsvereisten.

Aan de voortdurende verhogingen van het minimumgewicht is in 2026 een einde gekomen. In het gloednieuwe technische reglement voor het aankomende F1-seizoen staat dat de auto's dit jaar minimaal 768 kilogram moeten wegen, een daling van 32 kilogram ten opzichte van vorig jaar.

De kleinere afmetingen van de nieuwe F1-bolides moeten dat lagere minimumgewicht rechtvaardigen, maar tegelijkertijd worden de auto's uitgerust met een grotere batterij voor de elektromotor. Mede door die ontwikkeling waren er in eerste instantie de nodige twijfels of het minimumgewicht haalbaar zou zijn. Er werd zelfs gevreesd dat diverse teams met een veel te zware auto aan het seizoen zouden beginnen.

Toch lijkt de situatie niet zo nijpend te zijn als aanvankelijk gedacht. "In het begin dacht ik eerlijk gezegd dat die gewichtscijfers onhaalbaar waren. Nu denk ik dat ze haalbaar zijn, maar het zit hem in de details en alles moet in de juiste richting worden geoptimaliseerd", zegt Williams-teambaas James Vowles. Over zijn renstal, die ontbrak bij de shakedown in Barcelona, is de afgelopen weken gesuggereerd dat de nieuwe FW48 tot wel dertig kilogram te zwaar zou zijn.

Vowles erkent dat de nieuwe auto van Williams inderdaad nog niet op het minimumgewicht zit, maar verhalen dat er sprake is van enorm overgewicht kloppen ook niet. "Op dit moment zitten we volgens mij nog niet op het minimumgewicht, maar er is een plan voor Melbourne en voor de eerste drie races om ervoor te zorgen dat we daar komen", legt hij uit.

"Over het algemeen geldt: wie precies vertelt waar hij staat, zit waarschijnlijk al op of net onder het minimumgewicht", vervolgt Vowles, die ook aangeeft dat de wintertests niet meteen een duidelijk beeld geven van het gewicht van de F1-auto's. "Daarnaast zitten er sensorpakketten in de auto die ongeveer 12 kilo wegen, om een idee te geven. Zolang je die er niet afhaalt, weet eigenlijk niemand exact waar hij staat."

De Williams FW48 zit nog niet op het minimumgewicht, maar heeft ook geen enorm overgewicht. Foto door: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Om deze redenen denkt Vowles niet dat het gewicht van de auto's een doorslaggevende rol gaat spelen onder de nieuwe F1-reglementen van 2026. Op dat vlak krijgt de Britse teambaas bijval van landgenoot Rob Marshall, de hoofdontwerper van McLaren. "Ik denk dat mensen zich te veel fixeren op gewicht. Uiteindelijk wil je de juiste auto hebben, en daarna kijk je pas hoe zwaar hij is", geeft hij aan dat de teams voor een afweging staan.

"Als de auto te zwaar is, weet je dat dat je een paar tienden per ronde kost. Dat moet je dan maar accepteren. Het belangrijkste is dat je de auto hebt die je wilt. Een lichte auto die je niet wilt hebben, is niet de juiste keuze. Een zwaardere auto die wél de auto is die je wilt, is dat wel. Als je het geluk hebt dat je zowel een lichte auto hebt als de auto die je wilt, dan heb je het perfect voor elkaar."

Het neemt niet weg dat het zoeken naar gewichtsbesparingen een belangrijk onderdeel blijft voor de teams, zeker in de eerste fase van een nieuw technisch reglement. Eenvoudig blijkt dat echter niet. "Gewicht besparen is heel uitdagend geweest", aldus Marshall.

"De afmetingen van de auto helpen tot op zekere hoogte, net als de verminderde downforce. Onderdelen van de ophanging kunnen lichter worden omdat de belastingen lager zijn, dus dat soort zaken helpt. Maar verder komt het neer op elk afzonderlijk onderdeel van de auto aanpakken om gewicht te besparen. Een van de lastigste aspecten was het verhogen van de structurele sterkte van de auto voor crashtests en dergelijke, zonder daar te veel gewicht aan toe te voegen, want dat is niet eenvoudig."