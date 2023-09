F1-teams maken zich zorgen over temperaturen tijdens GP Las Vegas

Zowel de kwalificatie op vrijdag als de race op zaterdag begint om 22.00 uur in de lokale avond. De Grand Prix kan bij een rode vlag mogelijk pas na middernacht finishen. In die periode van het jaar duikt de temperatuur in de nacht onder de 10 graden Celsius, met uitschieters tot slechts 5 graden. Dit maakt het voor de F1-teams uitermate lastig om de banden op temperatuur te brengen, zeker voor kwalificatieronden, bij de start en na herstarts achter de safety car.

“Het hangt ervan af hoe koud het precies is”, zegt Mercedes trackside engineering director Andrew Shovlin wanneer Motorsport.com hem vraagt naar de uitdagingen die in het verschiet liggen. “Als het onder de 10 graden komt, zijn dat temperaturen waarbij we normaliter in de winter testen. Het is dan heel lastig om de banden te laten werken, of ze gaan grainen en dergelijke. Soms moet je gewoon wachten tot ze wat opgewarmd zijn. Het wordt dus erg interessant in de kwalificatie en race. Je probeert de risico’s van een nieuw circuit te identificeren, te beoordelen of er specifieke specificaties nodig zijn. We zitten momenteel midden in dat proces. Maar als het echt zo koud wordt als verwacht, dan is het lastig om te bepalen hoe de banden gaan werken.”

AlphaTauri’s chief engineer Jonathan Eddolls kan zich vinden in de vergelijking met de wintertests: “De temperatuur vormt waarschijnlijk een van de voornaamste uitdagingen. We hebben jarenlang met dergelijke temperaturen in Barcelona de wintertests gedaan. Het is dus niet volledig nieuw. Het is wel een flinke stap ten opzichte van wat we gewend zijn in een normale sessie.”

Kansen voor andere teams

In dergelijke situaties zijn er altijd teams die juist weer kansen zien. Haas director of engineering Ayao Komatsu is een van hen: “Het is een heel ander temperatuurwindow, dus we moeten de banden aan het werk zien te krijgen. Als ik warm of koud moet kiezen, kies ik op dit moment voor lage temperaturen. We hebben meer moeite met hoge bandentemperaturen. Desondanks wordt het een grote uitdaging voor ons, zeker omdat wij minder tools ter beschikking hebben dan bijvoorbeeld Mercedes.”

