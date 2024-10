Formule 1-teams tonen updates voor raceweekend Austin

Dat die twee genoemde Formule 1-teams met nieuwe onderdelen naar Austin waren afgereisd, was geen geheim. Maar op de vrijdag voor het Amerikaanse sprintraceweekend is er in de technische briefing openheid van zaken gegeven over de precieze upgrades.

Zo heeft McLaren een nieuwe voorvleugel meegenomen, met een bijbehorend nieuw ophangingspakket aan de voorkant van de auto die de luchtstroom beter over de auto moeten geleiden. Ook aan de voorste brake ducts zijn wijzigingen aangebracht en het team heeft speciaal voor het Circuit of the Americas een kleinere luchtinlaat. In Austin zijn over het algemeen geen grote inlaten nodig om de remtemperaturen te beheersen. Aan de achterkant van de MCL38 heeft McLaren de kuip van de achterwielophanging aangepast om ook daar de aerodynamische prestaties te verbeteren, samen met een nieuwe koeluitlaat van het achterste remkanaal.

Tot slot heeft McLaren een specifiek hogere downforce achtervleugel meegebracht naar Austin, met een beam wing die niet uit twee elementen, maar uit één element bestaat. Dit vermindert de luchtweerstand en zou er ook voor moeten zorgen dat de toepassing van DRS effectiever is vanwege de verminderde luchtweerstand.

Ook Mercedes toont een nieuwe voorvleugel en voorwielophanging in Austin. Die verminderen volgens het team de luchtweerstand, wat de luchtstroom naar de achterkant van de auto verbetert.

Mercedes F1 W15 voorvleugels Foto door: Andreas Beil

Het team uit Brackley heeft daarnaast nieuw bodywork meegenomen naar Texas. Meest in het oog springend is de luchtinlaat van de sidepods die opnieuw is geprofileerd, met een grotere 'overbeet', bedoeld om de luchtstroom beter door de koelelementen in de auto te verbeteren. Verder heeft de W15 een nieuwe bodem gekregen met een nieuwe vloervleugel met een extra vleugel en opnieuw geprofileerde vloerafsluitingen om meer prestaties uit de onderkant te halen.

Die aanpassing volgt op de problemen die Mercedes rond de Belgische Grand Prix had met een upgrade van de eerste vloer. Dat ontwerp werkte niet en werd uiteindelijk niet meer gebruikt. Nu is er dus een nieuwe vloer die alsnog voor verbeterde prestaties moet zorgen.

Red Bull komt met een bescheiden pakket naar Austin. Het team heeft twee aerodynamische wijzigingen doorgevoerd: een combinatie van een aanpassing aan de zijkant van de vloer en een circuit-specifieke set sidepods voor betere koeleigenschappen.

Foto door: Erwin jaeggi

Verderop in het deelnemersveld heeft Aston Martin Racing een nieuwe voorvleugel, vloer en carrosserie om de AMR24 te verbeteren, terwijl Alpine een nieuwe vloer, carrosserie en achtervleugel heeft. Pierre Gasly neemt dit weekend de updates voor zijn rekening, terwijl Esteban Ocon met de oudere auto rijdt.

RB heeft een nieuwe vloer waarvan het hoopt dat die helpt om zesde te blijven in het constructeurskampioenschap, terwijl Haas juist RB voorbij wil streven met eveneens een nieuwe vloer, een sidepod met een grotere undercut en een paar veranderingen aan de koeling van de carrosserie.

Tot slot komt ook Sauber met een nieuwe voorvleugel, om zo de hatelijke nul van zich af te schudden.