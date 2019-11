F1-teams gefrustreerd over uitstel van 2020-compound

De compounds die Pirelli voor ogen had om in 2020 te gebruiken konden in Austin door de teams uitgeprobeerd worden. De feedback was echter dermate negatief dat het idee ontstond het rubber van dit seizoen maar te blijven gebruiken. De FIA besloot dat de tweedaagse bandentest in Abu Dhabi van volgende week wel doorgang vindt. Mochten de teams na afloop nog altijd niet tevreden zijn, dan volgt een stemming. Als zeven of meer teams voor het huidige rubber van Pirelli pleiten, zullen de nieuw ontwikkelde banden komend seizoen op de plank blijven.

De officiële deadline voor het doorgeven van de definitieve constructie, lag volgens de technische reglementen van de FIA op 1 september. Die heeft Pirelli dus al ruimschoots overschreden, zonder een exacte datum te stellen voor de definitieve bekendmaking. En dat is juist van belang voor de ontwikkeling van de F1-auto's, omdat de vorm veranderd is en dat effect heeft op hoe de band reageert op het asfalt. De teams uit het middenveld zijn van mening dat het voor hen veel moeilijker is om zich aan de late bekendmaking aan te passen dan dat het voor de grote spelers is.

"De deadline lag met een reden op 1 september. Zo hadden we enige zekerheid over de gekozen constructie, wat veel impact kan hebben op de gehele ontwikkeling", vertelt Racing Point-baas Otmar Szafnauer aan Motorsport.com. "Helaas is het voor de kleinere teams niet mogelijk om even snel te reageren op late veranderingen als de topteams dat kunnen en dat maakt het verschil alleen maar groter. Aan de ene kant willen de FIA en Liberty Media spannendere races, maar tegelijkertijd doen ze dit soort dingen. Dat drijft het veld weer uit elkaar. We hebben nog geen nieuwe banden voor de windtunnel, alleen die van het afgelopen seizoen. In dat opzicht zitten we allemaal in hetzelfde schuitje maar als we wel op de nieuwe banden overgaan, kunnen de grote teams sneller handelen."

Fred Vasseur, teambaas van Alfa Romeo, sluit zich daar volledig bij aan. "Ik ben een beetje bang dat we moeten wachten met het definiëren van het ontwerp, dat de aerodynamica nog kan veranderen. De vorm van de banden kunnen verschillen en dat maakt het niet makkelijk voor ons. Ik begrijp de situatie waarin Pirelli verkeert. Ze hebben een dagtaak hieraan, maar ze moeten ook snappen dat wij snel een beslissing nodig hebben. We werken op dit moment aan de wagen alsof het met de geplande banden voor 2020 rijdt."

Met medewerking van Adam Cooper