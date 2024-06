F1-teams eisen verbetering na weekend vol problemen in Canada

Met 350.000 bezoekers, een nieuw record, is de 2024-editie van de Grand Prix van Canada op papier een groot succes. De organisatie van de race kampte mede door het slechte weer echter met verschillende grote problemen. Zo kwamen er al fans de baan op terwijl de coureurs nog bezig waren met de uitloopronde, waren er lekkages in de commentaarposities waardoor apparatuur beschadigd raakte, was er sprake van wateroverlast in sommige van de teamhospitality’s en veranderde het parkeerterrein voor VIP’s door de vele regen in één grote modderpoel.

Daarbij was het Circuit Gilles Villeneuve op vrijdag en zaterdag nagenoeg niet met de auto te bereiken. Nu is de aan- en afvoer van verkeer sowieso al een dingetje in Montreal, doordat het circuit zich op een eiland in de Saint Lawrence-rivier bevindt. Maar haperende communicatie tussen de organisatie en politie maakte de situatie er niet beter op. Omdat het verkeer op het Île Notre-Dame op bepaalde momenten volledig vaststond, werden de toegangswegen naar de brug afgesloten. Teamleden en gasten deden er hierdoor soms uren over om bij het circuit te komen. Op vrijdag werden fans weggestuurd met de mededeling dat er die dag geen baanactie meer zou zijn vanwege het slechte weer. Er werd echter gewoon getraind.

De teams eisen verbeteringen na de problemen van afgelopen weekend. Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor alle ongemak. De Grand Prix van Canada staat nog zeker tot en met 2031 op de kalender, maar de Formule 1 dringt bij de promotor aan op verbetering. Zo moet de paddock worden vergroot en een upgrade krijgen, waarbij de tijdelijke toiletvoorzieningen bijvoorbeeld vervangen dienen te worden door permanente. Ook zou de Formule 1 graag zien dat de tribunes van daken worden voorzien, zodat de fans bij nat weer niet doorweekt raken, en zijn de VIP-boxen toe aan een update. Last but not least moet de toegang naar het circuit worden verbeterd en wordt er betere communicatie tussen de politie en de beveiliging verlangd.

Ondertussen hoopt de Formule 1 de race in Montreal ook naar een datum eerder in het jaar te kunnen verplaatsen. Door Canada en Miami in opeenvolgende weekenden te organiseren, kunnen de logistieke kosten omlaag worden gebracht en zou de koningsklasse ook weer een stapje dichter bij haar doel komen om vóór 2030 klimaatneutraal te opereren.

