De afgelopen jaren zijn cryptomunten flink populairder geworden, ook binnen de Formule 1. Van de tien F1-teams worden er momenteel acht gesponsord door een bedrijf in deze digitale valuta. Zo tekende Red Bull Racing recent nog een deal met beursplatform Bybit – dat met een waarde van 150 miljoen dollar het grootste sponsorcontract in de sport met een cryptobedrijf is. Desondanks blijft het een onderwerp waarover de meningen verdeeld zijn, want door onder meer hacks en links naar criminele activiteit is er ook veel scepsis.

Bovendien is er ook kritiek op de impact die cryptomunten hebben op het milieu. Munten als Bitcoin, die werken volgens het proof-of-work-principe, verbruiken een grote hoeveelheid elektriciteit om de blockchain te blijven verwerken. Dat lijkt op het eerste gezicht in te gaan tegen het streven van de Formule 1 om te verduurzamen, maar de teams zien het niet zo zwart-wit. Zij steunen de groeiende opvatting dat de bredere acceptatie van crypto onder het publiek kan fungeren als katalysator om een impuls te geven aan betere, hernieuwbare energiebronnen. In plaats van crypto te zien als slecht voor het milieu, kan het een rol spelen in het helpen verbeteren de situatie.

“De wereld evolueert en verandert. De hele crypto-sector is een fascinerende”, vertelt Red Bull Racing-teambaas Christian Horner over het groeiend aantal crypto-bedrijven in de Formule 1. “Je ziet ze vaker in vrijwel alle sport en natuurlijk is het iets waar wij ook naar kijken. We nemen het argument rond de duurzaamheid heel serieus en dat geldt natuurlijk ook voor onze partners, dus we kijken naar technologieën die dat kan verbeteren. Als wij kunnen helpen om dat te bereiken, is het een spannende nieuwe sector en het is geweldig om te zien dat er zoveel interesse is en dat de Formule 1 zo aantrekkelijk is.”

Red Bull heeft met Bybit en Tezos zelfs twee crypto-sponsoren op de RB18 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Cryptomunten zelf bewust van energiekwestie

Mercedes-teambaas Toto Wolff begrijpt de vragen rond het energieverbruik van cryptomunten, maar hij verwacht ook dat dit een aspect is waar de industrie zich al van bewust is en dat zij dit ook gaan aanpakken. Zo gaat cryptomunt Ethereum dit jaar wisselen van proof-of-work naar proof-of-stake, waardoor er minder stroom nodig is om de blockchain te blijven verwerken. “Het duurzaamheidsaspect is extreem belangrijk, maar het draait niet alleen om het minen en de energie die verbruikt wordt. Het draait ook om waar die energie vandaan komt. Maar je kan jezelf niet afsluiten van moderne technologie, het is zeker een markt die gaat groeien”, stelt Wolff.

Ook vindt Wolff dat er waardering moet zijn voor de voordelen die crypto biedt ten opzichte van traditioneel bankieren. “Als we over tien jaar terugkijken in de tijd, zijn betalingen die twee dagen duren en die alleen doordeweeks gedaan kunnen worden verleden tijd. Dat is waar cryptomunten in het spel komen. Ze zijn hun eigen industrie. Daardoor zijn ze een grote speler geworden in de financiële wereld en zoeken ze naar bekendheid in de Formule 1. Ik vond het fascinerend om cryptobeurzen te begrijpen. Mercedes-sponsor FTX is een cryptobeurs met miljarden transacties per dag. Dat kun je niet tegenhouden en dus moet je het goed doen. Wij zijn absoluut een goede sparringpartner voor ze wat betreft duurzaamheidsdoelstellingen.”

Alpine kan in 2022 rekenen op sponsoring van cryptoplatform Binance Foto: Giorgio Piola

Focus op energieverbruik oneerlijk

Alpine-baas Laurent Rossi vindt het niet eerlijk dat alleen crypto eruit wordt gepikt vanwege het energieverbruik, terwijl andere sectoren als social media en entertainment ook grootverbruikers zijn waar niemand iets over zegt. “Het is moeilijk te negeren dat onze hele wereld gedigitaliseerd is. Het uitzenden van deze persconferentie kost ook veel energie. De energieverbruiker die het meest wijdverspreid is, is waarschijnlijk de media. Zelf omarmen wij crypto. Het is valuta, het is een digitaal universum, het gaat nieuwe mogelijkheden bieden”, zegt Rossi. “Ik vind ook dat cryptovaluta de impact van echte valuta kunnen verminderen, daar die ook negatieve effecten op de samenleving kunnen hebben. Je kunt het van twee kanten bekijken: het glas half vol of half leeg. Persoonlijk ben ik er helemaal voor. Het gaat de goede kant op en laat zien dat de F1 modern is, relevant is voor het publiek en niet vastzit in het verleden.”

Ook is het verkeerd om alle cryptomunten over één kam te scheren, zegt AlphaTauri-teambaas Franz Tost. Zo verbruiken proof-of-stake blockchains zoals Fantom, een van de sponsoren van AlphaTauri, minder energie dan proof-of-work blockchains als Bitcoin. “Cryptovaluta zijn een belangrijke pilaar in de zakenwereld geworden en we kunnen onze ogen niet sluiten voor het feit dat ze betrokken willen raken. Wat betreft duurzaamheid geldt dat ze niet allemaal dezelfde manier aan energie komen”, aldus Tost. “Daarom moeten we voorzichtig zijn en kun je niet zeggen dat het niet duurzaam is. Het hangt ervan af. Verschillende munten doen het op verschillende manieren. Voor ons is dit een belangrijk onderdeel van de toekomst, natuurlijk gaan we dit steunen.”