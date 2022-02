F1-teambazen in koor: Andretti is welkom, mits het iets toevoegt

Voormalig Formule 1-kampioen Mario Andretti plaatste onlangs een Twitter-bericht, waaruit bleek dat zoon Michael Andretti met de FIA in gesprek is over een eigen F1-team. Michael Andretti probeerde vorig jaar Alfa Romeo over te nemen, maar die deal ging uiteindelijk niet door.

Volgens het laatste Concorde Agreement moet elke nieuwe formatie 200 miljoen dollar inschrijfgeld betalen. Dat hoge bedrag is bedoeld om bestaande teams te compenseren voor mogelijke inkomstenderving. Mercedes-teambaas Toto Wolff en Red Bull-leidinggevende Christian Horner erkennen de potentiële waarde van de naam Andretti in de Formule 1, maar benadrukken dat het nieuwe F1-team ook aan de criteria van de FIA en F1-organisatie moet voldoen, onder meer op financieel vlak.

"Andretti is zeker een grote naam", vertelt Wolff. "Daar komt bij dat ook de Amerikaanse markt belangrijk is. Echter moet elk nieuw team ook van toegevoegde waarde zijn. Dus naast het inschrijfgeld van 200 miljoen dollar, moet de renstal ook wat betekenen voor andere F1-teams, F1 en de FIA. Alleen dan groeit de sport. Wij zijn de absolute top, vergelijk het met de Champions League of NFL. Het dient niet als herverdeling van franchises. Dat is niet het doel en zo hoort het ook niet. Dit is dan ook niet de bedoeling van de FIA en F1. Maar als er een echt merk met goede mensen en de nodige financiering binnenkomt, want naast de 200 miljoen dollar heb je waarschijnlijk meer dan een miljard nodig om vanaf het begin mee te kunnen komen in deze sport, dan waarom niet?"

Horner is enthousiast over de plannen van Andretti

"Ik vind het geweldig dat er belangstelling is van mensen die de Formule 1 willen betreden", zegt Red Bull-teambaas Horner. "De naam Andretti is een zeer krachtige in de autosport. Maar zij zijn niet de enigen die laten weten mee te willen doen. Er staan wel duidelijke criteria in het Concorde Agreement waaraan voldaan moet worden om mee te kunnen doen. Ik weet zeker dat ze betrokken zijn in dat proces. Natuurlijk is die overeenkomst er om de tien huidige F1-teams te beschermen. Daar moet uiteraard zorgvuldig naar gekeken worden." Ook AlphaTauri-teambaas Franz Tost staat niet onwelwillend tegenover het idee. "Momenteel zijn we met tien sterke teams, maar het is uiteindelijk de beslissing van de FIA en FOM", stelt de Oostenrijker. "Mocht Michael met een nieuw team willen komen, alle ingrediënten liggen op tafel en het voorstel wordt geaccepteerd... dan ja. Zo niet? Dan niet."

McLaren-teambaas Andreas Seidl suggereert, gezien de ruimte in de reglementen om uit te breiden naar twaalf F1-teams, het beter is dat dit eerder vroeger dan later gebeurt. Met andere woorden: zodra de F1-grid de limiet van 24 auto's heeft bereikt, kan daarna iemand alleen de sport binnenkomen door een bestaand team over te nemen, wat weer invloed heeft op de waarde van de desbetreffende renstal.

"Van onze kant staan we zeker open voor een Andretti-team en de Andretti-naam. Een Amerikaans team helpt om de sport verder te laten groeien in de Verenigde Staten", vindt Seidl. "Ik denk dat het ook gewoon weer meer mogelijkheden biedt om jonge coureurs binnen te halen. Hoe eerder we op bijvoorbeeld twaalf teams uitkomen, hoe sneller de waarde stijgt. Wij staan er dus voor open en gaan graag het gevecht met ze aan."