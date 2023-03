Ferrari versleet de afgelopen jaren heel wat teambazen, wat de suggestie wekt dat het er politiek gezien nogal heftig aan toe kan gaan in Maranello. Frederic Vasseur, de opvolger van Mattia Binotto, denkt daar anders over. De Fransman was voorheen teambaas bij Renault en Sauber, maar vindt het werk bij de Scuderia op dat vlak niet lastiger. Wel merkt hij op dat er meer druk staat op Ferrari door de gepassioneerde fans, ook wel de tifosi genoemd.

"De passie en het enthousiasme rondom het team zijn echt bizar. Bij de launch stonden er duizenden fans achter de hekken. Volgens mij is dat nergens anders het geval. Je voelt het enthousiasme overal, zelfs bij het hotel staan fans. Dit zorgt wel voor meer druk", zegt Vasseur eerlijk. "Ik zie het als goede druk en motivatie, maar of het iets is wat de ontwikkeling afremt? Eerlijk gezegd denk ik dat het iets positiefs is. Je wilt deze druk hebben. Je kan niet deelnemen aan een show of sport en proberen daar niet aan blootgesteld te worden. We weten dat fans verwachtingen hebben en met name in Italië is dat het geval. Voorlopig is het prima."

Vasseur besteedde zijn eerste weken aan het leren kennen van het team en te achterhalen wat de zwakke en sterke punten zijn. Hij voerde al enkele wijzigingen door. Naar aanleiding van strategische fouten in 2022 ging dat team op de schop. De Ferrari-chef is vastbesloten met meer verbeteringen te komen om kampioen te worden, maar stelt dat het verkeerd is om dingen zomaar te veranderen.

"We moeten het voorzichtig aanpakken. Het team werd vorig jaar tweede, dus ik kom hier niet om alles maar over de kop te gooien. We moeten het stapje voor stapje doen. Ik heb de laatste weken zoveel dingen moeten opnemen en verwerken. De komende weken komen er kleine veranderingen. Het moet wel beter namelijk, maar dit heeft geen link met Fred Vasseur of Ferrari. Dit gaat om het DNA van onze sport", vervolgt hij. "Als iemand op de grid tevreden is met wat hij doet, dan wordt het niks. Je moet problemen altijd boven tafel krijgen en het in een volgende race nog beter doen. Dat moet de mentaliteit zijn. Je moet proberen het beste uit je mensen te halen. Niet alleen de gebieden op de baan moeten beter, ook in de fabriek moet dat het streven zijn. Daar komt performance vandaan."