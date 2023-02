Ferrari F1 voert wijzigingen door aan strategie-team

De strategische beslissingen van het Ferrari F1 Team waren in het seizoen 2022 op z’n zachtst gezegd niet altijd even sterk. Zo verloor Charles Leclerc in Monaco de kansen op een zege door een slechte pitstop-call, en stond de Monegask aan het begin van Q3 in Brazilië als enige op intermediates. Ook de timing van pitstops en bandenkeuzes viel diverse malen verkeerd uit, tot grote frustratie van de coureurs.

De formatie heeft in de wintermaanden de zaak opnieuw geëvalueerd. Nieuwbakken teambaas Frederic Vasseur heeft maatregelen getroffen. De Fransman weigerde echter individuen aan te wijzen als schuldigen voor de problemen: “Als het gaat om strategie, aerodynamica of andere onderwerpen, moet je voorkomen dat je je enkel focust op de top van de piramide. Neem strategie, het is vaak een kwestie van organisatie dan puur de persoon die op de pitmuur zit. Ik probeer te achterhalen wat er bij elke fout precies gebeurd is. En kwam dat door de beslissing, de organisatie of communicatie?”

Bronnen hebben Motorsport.com laten weten dat de eerste resultaten van het onderzoek van Vasseur zijn doorgevoerd. Chief Strategy Inaki Rueda heeft zijn plek op de pitmuur moeten afstaan. Hij heeft een nieuwe rol gekregen in de fabriek, waar hij de sportieve elementen van het team moet ondersteunen. Zijn positie wordt ingenomen door Ravin Jain, voormalig race-engineer in Maranello. De Indiaan is afgestudeerd aan de Oxford University op het gebied van natuurkunde en heeft een master’s degree in de wiskunde en theoretische natuurkunde.

Vasseur heeft daarnaast een duidelijke taakverdeling gemaakt voor hemzelf en Ferrari’s race director Laurent Mekies. Laatstgenoemde is vanaf de seizoensopener verantwoordelijk voor alle operationele aspecten van het team, Vasseur houdt zich bezig met rijders, sponsors en de media.

