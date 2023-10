Het Autodromo Hermanos Rodriguez is in 1959 gebouwd en vernoemd naar de gebroeders Ricardo en Pedro Rodriguez. Hun vader was adviseur van toenmalig president Adolfo Lopez Mateo en had wel oren naar het bouwen van een circuit in Mexico-Stad. De president was enthousiast en gaf toestemming. Binnen een jaar lag het circuit er, al zag de lay-out er toen behoorlijk anders uit en ging deze door het leven als het Magdalena Mixhuca circuit. Na de dood van Ricardo Rodriguez in 1962 en Pedro Rodriguez in 1971 - beide heren kwamen om het leven door een crash op het circuit - werd het circuit gedoopt tot Autodromo Hermanos Rodriguez. Overigens kwam eerstgenoemde om het leven op het Mexicaanse circuit.

De Formule 1 racete er van 1962 tot en met 1970, al was de eerste editie geen onderdeel van het officiële kampioenschap. De tweede F1-stint was van 1986 tot en met 1992, maar de koningsklasse liet het Autodromo Hermanos Rodriguez vervolgens tot 2015 links liggen. Inmiddels is de Mexicaanse Grand Prix weer vaste prik op de kalender. De F1-coureurs sloegen door corona alleen de editie van 2020 over. Het huidige contract loopt tot eind 2025 en maar goed ook, want de race aldaar stelt in principe nooit teleur. Het Autodromo Hermanos Rodriguez vormt dit jaar de negentiende Grand Prix van 2023. De baan is 4,304 kilometer lang en zonder gekkigheden racen de rijders in totaal 71 ronden. Het totaal aantal kilometers in de race bedraagt iets meer dan 305 kilometer. De baan bevat elf rechterbochten en zes linkerbochten. Het meest unieke is dat het asfaltlint op meer dan twee kilometer boven zeeniveau ligt. De ijle lucht heeft invloed op de power units, wat er geregeld voor zorgt dat onderlinge verhoudingen anders zijn.

De baan in de hoofdstad van het Noord-Amerikaanse land is na Zandvoort en Monaco het kortste circuit op de huidige F1-kalender. Desondanks heeft het met 811 meter vanaf pole-position wel de langste run naar de eerste remzone. Overigens start de polesitter altijd vanaf de linkerkant. Met vier stuks heeft Jim Clark de meeste pole-positions in Mexico in handen. Verstappen heeft momenteel één Mexicaanse pole, al raakte hij in 2019 de eerste startplek kwijt nadat hij gele vlaggen niet respecteerde na een crash van Valtteri Bottas. In de laatste elf edities stonden er in ieder geval elf verschillende coureurs op de eerste startpositie.

Verstappen wist de afgelopen jaren maar liefst vier keer de Mexicaanse GP te winnen en is in de hoofdstad voorlopig de meeste succesvolle coureur. Clark, Nigel Mansell, Alain Prost en Lewis Hamilton staan er allemaal nog op twee. In al die jaren was Honda de beste motor op de baan, maar liefst vijf keer won er een coureur met een Japanse krachtbron. Twee keer was dat Verstappen (2022 en 2021), een keer Ayrton Senna (1989), een keer Prost (1988) en een keer Mansell (1987). Wint Verstappen zondag de race, dan klimt hij naar 51 zeges en evenaart daarmee viervoudig wereldkampioen Prost.

