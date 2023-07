De Formule 1 heeft geen tijd om bij te komen van het bomvolle sprintraceweekend op de Red Bull Ring. Dit weekend staat namelijk de volgende race alweer te wachten: de Grand Prix van Groot-Brittannië op het historische circuit van Silverstone. Is de concurrentie in staat om het Max Verstappen en Red Bull Racing iets lastiger te maken, of wordt het weer een overtuigende zegetocht voor de Nederlander? Met dit overzicht hoef je niets te missen van de actie.

Viaplay F1-uitzendingen op vrijdag 7 juli 2023

Het Grand Prix-weekend op het Silverstone Circuit verloopt volgens het gebruikelijke schema. Op vrijdag staan er twee vrije trainingen van elk een uur op het programma. De eerste training begint om 13.30 uur en Viaplay zendt deze live uit vanaf 13.25 uur. Tijdens de uitzending zorgen Allard Kalff en Jeroen Bleekemolen voor het commentaar. Na de eerste training volgt om 16.55 uur de uitzending van de tweede trainingssessie, waarbij de vaste commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het commentaar verzorgen.

Na de tweede trainingssessie komt Viaplay met de talkshow Shakedown. Presentatrice Amber Brantsen gaat in gesprek met analisten Tom Coronel, Christijan Albers en Kees van de Grint om terug te blikken op de belangrijkste momenten van de dag en vooruit te kijken naar het vervolg van het weekend. Dit programma begint kort na het einde van de tweede vrije training en duurt een uur.

Klasse Sessie Uitzendtijden Formule 1 Eerste vrije training 13.25u - 14.35u FIA F3 Kwalificatie 15.05u - 15.40u FIA F2 Kwalificatie 16.00u - 16.35u Formule 1 Tweede vrije training 16.55u - 18.05u Formule 1 Shakedown 18.05u - 19.05u

Viaplay F1-uitzendingen op zaterdag 8 juli 2023

Op zaterdag staat de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië centraal. Maar voordat het zover is, wordt er eerst nog een uur getraind. De derde vrije training begint om 12.30 uur en wordt live uitgezonden op Viaplay vanaf 12.25 uur. Het commentaar wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Om 15.30 uur begint de voorbeschouwing op de kwalificatie voor de GP van Groot-Brittannië. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt in de studio analisten Ernest Knoors en Christijan Albers. Samen kijken ze vooruit naar de naderende kwalificatiesessie. Vanaf locatie verzorgt pitreporter Chiel van Koldenhoven het laatste nieuws en interviews. Het liveverslag van de kwalificatie begint om 15.55 uur, met commentaar van Valkenburg en Heemskerk. Onder normale omstandigheden duurt de kwalificatie een uur. Na afloop wordt er in de studio uitgebreid nagepraat over de belangrijkste momenten. Op het circuit verzamelt Van Koldenhoven de hoofdrolspelers voor interviews.

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA F3 Sprintrace 10.15u - 11.05u Formule 1 Derde vrije training 12.25u - 13.35u FIA F2 Sprintrace 14.10u - 15.00u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 15.30u - 15.55u Formule 1 Kwalificatie 15.55u - 17.05u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 17.05u - 17.45u Porsche Supercup Kwalificatie 17.40u - 18.15u

Viaplay F1-uitzendingen op zondag 9 juli 2023

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint op zondagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd, dat is om 15.00 uur in Engeland. Een uur eerder, om 15.00 uur, start de voorbeschouwing op Viaplay. Presentatrice Amber Brantsen blikt vanuit de studio samen met analisten Christijan Albers en Ernest Knoors vooruit op de naderende actie. Er wordt regelmatig geschakeld naar het circuit, waar pitreporter Chiel van Koldenhoven het laatste nieuws naar de huiskamers brengt. Hij voert ook interviews met verschillende coureurs en maakt een rondje over de grid voorafgaand aan de start.

Het liveverslag van de race begint om 15.55 uur, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na de race wordt de podiumceremonie uitgezonden, gevolgd door een analyse van de belangrijkste momenten in de studio. Op het circuit interviewt Van Koldenhoven de hoofdrolspelers.

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA F3 Hoofdrace 09.15u - 10.15u FIA F2 Hoofdrace 10.50u - 12.00u Porsche Supercup Race 12.50u - 13.40u Formule 1 Voorbeschouwing 15.00u - 15.55u Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië 15.55u - 18.00u Formule 1 Nabeschouwing 18.00u - 18.45u

Uitzendschema F1TV Pro - Grand Prix van Groot-Brittannië 2023

Uitzendingen F1TV - vrijdag 7 juli

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA Formule 3 Training 09.45u - 10.30u FIA Formule 2 Training 11.05u - 11.50u Formule 1 Eerste vrije training 13.30u - 14.30u FIA Formule 3 Kwalificatie 15.10u - 15.40u FIA Formule 2 Kwalificatie 16.05u - 16.35u Formule 1 Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Porsche Supercup Training 18.40u - 19.25u

Uitzendingen F1TV - zaterdag 8 juli

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA Formule 3 Sprintrace 10.20u - 11.05u Formule 1 Derde vrije training 12.30u - 13.30u FIA Formule 2 Sprintrace 14.15u - 15.05u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 15.30u - 15.55u Formule 1 Kwalificatie 16.00u - 17.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 17.00u - 17.30u Porsche Supercup Kwalificatie 17.45u - 18.15u

Uitzendingen F1TV - zondag 9 juli

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA Formule 3 Hoofdrace 09.20u - 10.10u FIA Formule 2 Hoofdrace 10.55u - 12.00u Porsche Supercup Race 12.55u - 13.30u Formule 1 Voorbeschouwing 15.00u - 15.55u Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië 16.00u - 18.00u Formule 1 Nabeschouwing 18.00u - 18.40u