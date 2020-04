Vettel noemt gebrek aan F1-actie pijnlijk maar predikt rust

De viervoudig wereldkampioen kan niet wachten tot het seizoen echt van start gaat maar hij benadrukt dat de veiligheid van het Formule 1-personeel prioriteit heeft. Tijdens een video-interview vanuit zijn huis in Zwitserland zei Vettel: “Het is pijnlijk want ik wil weer in de auto zitten. Als ik egoïstisch ben dan wil ik racen maar er zijn veel mensen die in deze tijd wel iets willen, gezien de situatie waarin men verkeert. Ik denk dat het begin, de eerste paar races, anders zal zijn dan wat we gewend zijn. Hopelijk valt het mee want we willen natuurlijk racen op een manier die we allemaal gewend zijn: met publiek, met fans, met een geweldige sfeer.”

Vettel, tevens bestuurslid van de Grand Prix Drivers’ Association, voegde toe dat de coureurs de omstandigheden van een F1-terugkeer besproken hebben, evenals de verantwoordelijkheid die de sport heeft ten opzichte van alle personen die erin werkzaam zijn. “We hebben daar behoorlijk veel over gepraat binnen de GPDA. Het is een heel lastige kwestie, een moeilijke beslissing. Aan de ene kant speelt de gezondheid van de sport een rol als je het zakelijk bekijkt. Maar aan de andere kant heb je verantwoordelijkheid naar de mensen in de paddock, de personen die daar werken. En het belangrijkste: naar de fans. Er komen veel mensen naar onze races kijken. We moeten ervoor zorgen dat we ons net zoveel bekommeren om hen als om onszelf. Er zijn veel opties aangaande het opstarten van het seizoen. Wat is het beste format om weer te gaan racen? Is dat met of zonder fans, meerdere races of niet? We zouden allemaal graag zien dat het weer als vanouds is. Niet alleen in het belang van de F1 maar voor iedereen in de gehele wereld. Het beste medicijn is echter geduld.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble