Formule 1 GP van de Verenigde Staten

F1 publiceert eerste Social Impact Report; studentenbeurs verlengd

Meer dan een half miljoen jongeren profiteerden in 2025 van F1-initiatieven

Ewan Gale

Gepubliceerd: 28 okt 2026, 15:13

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De Formule 1 heeft zijn eerste sportbrede maatschappelijk-impactrapport gepubliceerd, waaruit blijkt dat vorig jaar wereldwijd meer dan een half miljoen jongeren hebben geprofiteerd van F1-programma's.

Met initiatieven die zijn opgezet om jongeren in 2025 op te leiden, te inspireren en routes naar de sport te openen, konden jongeren uit 71 landen een stap dichter bij de F1 komen.

F1 heeft ook zijn inmiddels gevestigde Engineering Scholarship-programma, dat in 2021 werd opgericht, met drie academische jaren verlengd en belooft meer dan 2,4 miljoen pond aan financiering. Het initiatief helpt studenten die anders te maken zouden krijgen met belangrijke drempels voor hoger onderwijs, waaronder financiële obstakels en toegankelijkheidsproblemen. 48 studenten zijn al door het programma ondersteund.

Het volledige collegegeld en de kosten voor levensonderhoud worden tussen 2026/27 en 2028/29 elk jaar voor tien nieuwe beursstudenten gedekt aan de University of Strathclyde, Imperial College London, de University of Cambridge, de University of Oxford en MUNER in Italië.

Maatschappelijke impact van F1 onthuld in nieuw rapport

Voor het eerst zijn de bijdragen van F1, bestuursorgaan de FIA, alle 10 teams en 24 racepromotors tijdens het seizoen 2025 samengebracht in één rapport, in lijn met de aanbevelingen van The Hamilton Commission, die in 2021 werd gelanceerd door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en de Royal Engineering Academy.

Onder de belangrijkste punten in het rapport vallen de volgende successen op:

• 500.000+ jongeren wereldwijd toegang gegeven tot de sport via onderwijs-, STEM- en inspiratieprogramma's • 100 procent van de ondertekenaars van het Diversity and Inclusion Charter voert programma's met maatschappelijke impact uit • 1.000+ mogelijkheden voor vaardigheden- en talentontwikkeling die de aandacht vestigen op autosport en aanverwante sectoren • 29.000+ scholen doen jaarlijks mee aan het wereldwijde onderwijsinitiatief STEM Racing • 700+ scholen in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, India en Brazilië namen deel aan het onderwijsprogramma Learning Sectors van de British Council • 2.500+ jongeren nemen deel aan activiteiten die tijdens Formule 1-evenementen worden georganiseerd • 50+ wensen vervuld via de samenwerking van Formula 1 met Make-A-Wish • 140 jongeren woonden workshops van F1 Academy bij

STEM Racing World Final 2026 Singapore

Photo by: STEM Racing

“De Formule 1 heeft een buitengewone kracht om te inspireren, en we willen dat iedereen gelooft dat er voor hen een plek is in onze sport”, zei F1-CEO Stefano Domenicali.

“We zetten onze toezeggingen om in actie en werken binnen de hele autosport om barrières te slechten en de toegang voor toekomstige generaties te vergroten. We zijn trots op de geboekte vooruitgang en dankbaar voor de gezamenlijke inspanningen van Lewis Hamilton, de Hamilton Commission, de FIA, onze teams, racepromotors, partners en de vele organisaties die helpen blijvende verandering te creëren.

“Door de Formula 1 Engineering Scholarship met nog eens drie academische jaren te verlengen en te investeren in jongeren en gemeenschappen, openen we meer deuren, koesteren we talent en inspireren we de volgende generatie om te geloven dat een toekomst in de Formule 1 binnen hun bereik ligt.”

FIA-president Mohammed Ben Sulayem voegde toe: “Autosport heeft de kracht om levens te veranderen en wij hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de voordelen ervan verder reiken dan het circuit.

“Dit rapport toont de kracht van samenwerking binnen onze gemeenschap om wereldwijd meer dan 500.000 jongeren te bereiken.

“Samen slechten we barrières, ontwikkelen we toekomstig talent en creëren we nieuwe routes naar onze sport. Ik verwelkom de voortdurende investering in onderwijs en beurzen terwijl we eraan werken om autosport toegankelijker te maken en een blijvende nalatenschap te realiseren.”

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