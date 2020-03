F1-preview Van der Garde: DAS, Verstappen en Vettel als outsider

Als alles volgens plan verloopt, moet Verstappen voor het eerst een serieuze rol in de titelstrijd vertolken. "Max haalde vorig jaar wel steeds het maximale eruit, maar voor een titel rijden is toch nog net weer wat anders. Als je kijkt naar een Vettel of Hamilton, die hebben dat natuurlijk al een paar keer bewezen. Verstappen moet dat nog gaan bewijzen", legt Van der Garde uit tegenover Motorsport.com. "Maar ik ben er wel van overtuigd dat hij er een paar gaat pakken in zijn carrière."

Met 'een paar' duidt Van der Garde op toekomstige wereldtitels. "Jazeker, dat denk ik wel. Hij heeft er de capaciteiten voor en hij heeft er het team ook voor. Dus ik ga er ook zeker vanuit dat hij dit jaar mee gaat strijden." Een wereldtitel in 2020 zou natuurlijk het droomscenario voor Red Bull zijn en voor Helmut Marko zelfs de enige kans om één van zijn dromen waar te maken: Verstappen tot jongste wereldkampioen ooit maken. Maar hoe mooi het ook klinkt, een abc'tje is het allerminst. Van der Garde kan er immers ook niet omheen dat Mercedes 'gewoon' weer als favoriet begint in Australië.

"Ja, zeker. Maar ik denk wel dat Red Bull er [in Melbourne] heel dichtbij zit. Ik heb Max ook nog even gesproken en heel eerlijk: hij was 'super happy'. Bij interviews zie je dat ook aan zijn ogen, dat zegt voor mij al genoeg", vervolgt de man die zelf negentien keer aan de start van een Formule 1-race stond. "Alleen het mooiste zou natuurlijk zijn dat de drie topteams binnen twee tienden of misschien wel een tiende zitten. Dan gaat het puur om gevechten op het circuit. En dat kan met een Leclerc, Verstappen en Hamilton natuurlijk wereldgevechten opleveren. Dat is inderdaad het droomscenario voor de sport."

In dat rijtje ontbreekt de naam van Sebastian Vettel nog. Toch houdt Van der Garde wel serieus rekening met een wederopstanding van de viervoudig wereldkampioen uit Heppenheim. "Ik hoop dat hij goed uit de winter is gekomen en dus dé outsider voor de top-drie kan worden. Ik vind zelf dat hij iets te snel wordt afgeschreven." Maar goed: met of zonder Vettel op de voorposten, Van der Garde verwacht in ieder geval een zeer interessant Formule 1-seizoen met veel strijd op meerdere fronten. Maar dan moeten we natuurlijk afsluiten met de hamvraag: wie trekt er volgens hem aan het langste eind in 2020? "Goh. Op dit moment zou ik Hamilton zeggen, maar wel met Max heel kort daarachter."

Bekijk hierboven de hele voorbeschouwing met Van der Garde. Onder meer over de legaliteit van DAS, de problemen bij Ferrari en de 'roze Mercedes' van Racing Point.