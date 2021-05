Verstappen grijpt met zege in Monaco leiding in F1 Power Rankings

Lando Norris sloot de Monegaskische Grand Prix af op de derde plek, maar met zijn optreden overtuigde hij de zes juryleden van de F1 Power Rankings. Hij kreeg voor zijn weekend een 9,5, doordat hij uitblonk op een circuit waarvan verwacht werd dat het McLaren niet zou liggen. Met dat cijfer scoorde Norris marginaal beter dan Max Verstappen, die zijn race met een 9,3 beoordeeld zag worden, en voormalig teamgenoot Carlos Sainz Jr. De Ferrari-coureur pakte in Monaco zijn eerste podiumplek voor zijn nieuwe werkgever en kreeg een 9,2 van de juryleden. Sebastian Vettel kreeg na zijn vijfde plaats een 9,0, terwijl ook Pierre Gasly (8,7), Antonio Giovinazzi (8,5) en Esteban Ocon (8,0) een acht of hoger kregen.

Meer F1 Power Rankings-nieuws: Verstappen klimt na GP Spanje naar plek twee in F1 Power Rankings

In de tussenstand van de F1 Power Rankings is Verstappen door zijn uitstekende cijfer opgeschoven naar de eerste plek. Hij scoorde over vijf races gezien gemiddeld een 9,0, waarmee hij 0,3 punt beter heeft gescoord dan Norris. Lewis Hamilton kende in Monaco een teleurstellend weekend met een zevende plaats. In het dagklassement van de F1 Power Rankings eindigde hij niet bij de beste tien en in het klassement zakte hij van de eerste naar de derde plek. Met een gemiddelde score van 8,4 moet hij die positie delen met Leclerc. De top-vijf wordt gecompleteerd door Carlos Sainz.

Tussenstand F1 Power Rankings na GP Monaco

Coureur Team Gemiddeld cijfer 1 Max Verstappen Red Bull Racing 9,0 2 Lando Norris McLaren 8,7 3 Lewis Hamilton Mercedes 8,4 Charles Leclerc Ferrari 8,4 5 Carlos Sainz Ferrari 7,8 6 Esteban Ocon Alpine 7,7 7 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 7,2 8 Pierre Gasly AlphaTauri 7,1 9 George Russell Williams 7,0 10 Sergio Perez Red Bull Racing 6,7