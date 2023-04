F1 zet plan voor LED-verlichting in de wielen in de ijskast

Al enkele jaren loopt de Formule 1 rond met het idee om LED-wieldoppen te introduceren. Via deze verlichting zou er meer informatie aan de fans getoond moeten worden. Er is zelfs in de reglementen al rekening gehouden met een eventuele introductie van verlichting in de velgen. Tijdens de post-season test in Abu Dhabi 2021 testte McLaren met een LED-systeem. Pirelli-topman Mario Isola was enthousiast over de mogelijkheden van het concept. De bandenexpert zei destijds: “Wanneer je dit LED-systeem bevestigt en het werkt, dan kun je ermee doen wat je wilt. Je kunt de positie laten zien, of logo’s, rondetijden of iets dergelijks. Er zijn veel opties. De technologie is er, het is eenvoudig om te programmeren wat je wilt laten zien.”

Het idee gaat na het laatste overleg van de F1 Commission toch in de ijskast. In de technische reglementen voor het seizoen 2024 is de passage over een mogelijke introductie van LED-wielen geschrapt. Het oorspronkelijke artikel 8.18 meldde: “Afhankelijk van de beschikbaarheid van de noodzakelijke technologie, en met als doel om visuele informatie te tonen aan de toeschouwers, kan de FIA verzoeken om elk van de vier wieldoppen zoals omschreven in artikel 3.13.7 te voorzien van een roterend LED-display.”

De technologie heeft sinds de test in 2021 stappen gemaakt, maar er zijn vooral zorgen over de toename van het gewicht op een gevoelig gedeelte van de auto. De overstap van 13 naar 18 inch wielen heeft al geresulteerd in een flinke toename van de hoeveelheid massa. De voorbanden zijn 2,5 kilogram zwaarder dan voorheen, de achterbanden zelfs 3,0 kilogram. In een tijd waarin de teams moeite hebben om in de buurt van het minimumgewicht te komen, is de introductie van de LED-systemen niet iets waar de teams om staan te springen. Mogelijk dat het concept in de toekomst weer op tafel komt.