McLaren probeert wheel covers met LED-lichtjes uit tijdens F1-test

De Formule 1 stapt in 2022 over op een nieuw technisch reglement. Daarbij wordt onder meer overgestapt op een ander formaat velgen, die vanaf komend seizoen een diameter van 18 inch hebben. Ook keren de wheel covers voor het eerst sinds 2009 terug in de koningsklasse. Tijdens de bandentest op het Yas Marina Circuit werd de McLaren van Lando Norris uitgerust met wheel covers die waren voorzien van een LED-paneeltje. De Britse nummer 6 van het afgelopen kampioenschap reed slechts één vliegende ronde met de LED-covers, die in de toekomst mogelijk in de F1 gebruikt gaan worden om diverse informatie te tonen.

“Er was een idee om LED’s in de wheel covers te verwerken en om deze wheel covers ook voor marketingdoeleinden te gebruiken. Dat houdt in dat je allerlei soorten berichten kan laten zien”, vertelde Pirelli F1-baas Mario Isola in Abu Dhabi aan Motorsport.com. “Maar het is natuurlijk ook iets wat je moet testen, want de wheel covers zijn ook een element dat onbalans in de band kan brengen. Het is heel belangrijk dat de band goed gebalanceerd is, anders ontstaan er vibraties.” Volgens Isola is er veel mogelijk met de LED wheel covers. “Als je dit apparaat inpast en het werkt, dan kan je doen wat je wil. Je kan je positie, logo’s, je rondetijd in de kwalificatie en dat soort dingen laten zien. Er zijn vele mogelijkheden. Je hebt de technologie, dus het is makkelijk te programmeren wat je wil laten zien.”

Lando Norris, McLaren MCL35M Mule Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Tijdens eerdere tests van Pirelli op het nieuwe rubber voor 2022 probeerden enkele teams de terugkerende wheel covers al uit. De tweedaagse bandentest in Abu Dhabi is voor de overige teams ook het moment om de nieuwe onderdelen uit te proberen. Het betreft een standaard onderdeel, wat betekent dat alle teams dezelfde wheel covers gebruiken. Die wieldoppen zijn ten opzichte van de eerdere tests wel aangepast, vertelde Isola. “Volgend jaar zijn er voor iedereen standaard velgen, standaard sensoren en standaard wheel covers. De eerste versie van de wheel covers zaten heel dicht op de velg en we hadden daarbij twee problemen”, merkte de Italiaan op.

“Een daarvan was voor de monteurs bij de pitstops. Zij moeten hun vingers erin stoppen en de banden van de auto halen, maar met de wheel cover was dat niet mogelijk. Dat moest dus aangepast worden. De tweede was dat we het uitgebalanceerde gewicht niet aan de buitenkant konden toevoegen. Als je de laatste versie van de wheel cover ziet, is er een vorm die de velg bedekt. Maar je hebt ook een stap dichter bij de velg die nuttig is voor de monteurs om de band te pakken en voor ons om het gewicht te balanceren. Met deze definitieve versie kunnen we de band balanceren wanneer hij is gemonteerd met het wiel en de wheel cover. Als je de wieldop monteert na het uitbalanceren, kan dat een probleem zijn.”