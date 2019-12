Formule 1 past 'veel te strenge' weegbrugregel aan voor 2020

De regels van de weegbrug zijn op dit moment zodanig opgesteld dat coureurs het risico lopen een oproep te missen met als gevolg een fikse straf. Zo moest Pierre Gasly in Baku en Sergio Perez in Amerika vanuit de pitstraat aan de race beginnen nadat ze tijdens de trainingsessies op vrijdag onopzettelijk de controle op de weegbrug hadden gemist.

De zware straf leverde veel kritiek op vanuit de teams, omdat het niet in verhouding was tot de overtreding. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vertelde aan Sky Sports: "Als hij met 50 kilo onder het vereiste gewicht had gereden, zou zijn straf alsnog minder erg zijn geweest dan wat hij kreeg omdat hij het licht niet had gezien."

Hij vervolgde: "Dit reglement is een overblijfsel van toen we de kwalificatie nog op vrijdag hadden. Als die niet doorging, dan had de F1 kunnen teruggrijpen naar de tijden van de training ervoor. Het is zo draconisch als maar kan." De manier waarop de reglementen zijn beschreven zorgen ervoor dat een coureur die op vrijdag de weegbrug mist, en aan wiens wagen tussendoor is gewerkt, automatisch veroordeeld is tot een start vanuit de pitstraat.

Door de discussies tussen de teams en de FIA, kwam er een akkoord dat de regels aangepast moeten worden. Volgend jaar kunnen de stewards, nadat de world motorsport council haar fiat heeft gegeven, flexibeler omgaan met de regel bij het bepalen van of een straf wel of niet nodig is. De regel schrijft nu voor dat een coureur die de weegbrug mist simpelweg "naar de stewards wordt verwezen", die vervolgens een oordeel kan vellen over de situatie al dan niet een sanctie uitdelen.

Met medewerking van Jonathan Noble