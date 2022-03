‘F1 zet opvallende stap met aantrekken Briatore als ambassadeur’

Sinds 2009 is hij niet meer in de Formule 1 actief geweest, maar daar gaat in 2022 vermoedelijk verandering in komen. Flavio Briatore wordt namelijk gelinkt aan een rol binnen de koningsklasse van de autosport, die hij in 2009 nog moest verlaten na de Crashgate – toen Nelson Piquet Jr. met opzet crashte tijdens de GP van Singapore 2008, waardoor teamgenoot Fernando Alonso de race kon winnen. Eerder deze winter waren er al geruchten dat Briatore zich mogelijk bij protegé Fernando Alonso zou voegen als consultant van het Alpine F1-team, maar nu blijkt hij een heel andere rol te gaan spelen.

De Telegraaf meldt dat Briatore door de Formule 1 zelf is aangetrokken als ambassadeur van de sport. “Flavio Briatore gaat ons in zijn hoedanigheid van lang dienende ambassadeur voor de Formule 1 blijven ondersteunen bij het opbouwen van onze relaties met bestaande en potentiële promotors en partners, en het ontwikkelen van samenwerkingen rond de commercie en entertainment. Op deze manier kunnen we deze ongelofelijk sport blijven laten groeien”, zegt een woordvoerder van de Formule 1 tegen de krant. Een officiële bevestiging van de samenwerking is er nog niet.

Een terugkeer van Briatore in de Formule 1 mag opvallend genoemd worden. De inmiddels 71-jarige Italiaan kreeg eind 2009 een levenslange schorsing vanwege zijn rol in de eerder genoemde Crashgate, waardoor hij niet bij door FIA georganiseerde evenementen aanwezig mocht zijn. In hoger beroep werd die straf ongedaan gemaakt, maar in een interview met de Gazzetta dello Sport maakte hij duidelijk dat een terugkeer in de Formule 1 zo goed als uitgesloten was. Mocht het feest doorgaan, dan gaat Briatore bij F1 samenwerken met Pat Symonds, die in 2009 eveneens betrokken was bij Crashgate.

Voordat Briatore uit de Formule 1 moest vertrekken, was hij als teambaas van Benetton en Renault zeer succesvol. Hij betrad de F1 eind jaren 80 als commercieel directeur van Benetton, maar werd al snel gepromoveerd tot teambaas. Onder zijn leiding behaalde de renstal, die tegenwoordig onder de naam Alpine actief is in F1, vier wereldtitels met Michael Schumacher en Alonso. Ook werden er drie wereldtitels gewonnen bij de constructeurs.