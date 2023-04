Wat hebben het Circuit de Barcelona-Catalunya, de Red Bull Ring, Silverstone, het Circuit of the Americas en Losail International Circuit met elkaar gemeen? Het zijn de vier circuits die in 2023 door zowel de Formule 1 als de MotoGP bezocht worden. Dat doen de topklassen van de auto- en motorsport op verschillende momenten. Zo is de MotoGP op 16 april te gast op COTA voor de GP van de Verenigde Staten, terwijl F1 pas op 22 oktober op het circuit racet. Evenementen waarbij de beide klassen tegelijkertijd op hetzelfde circuit racen, zijn er momenteel niet.

Wel wordt er inmiddels gekeken naar de mogelijkheden voor dergelijke gedeelde evenementen, zo heeft Dorna CEO Carmelo Ezpeleta toegegeven. Gesprekken daarover zijn gaande met zijn collega bij de Formule 1, CEO Stefano Domenicali. "Het is iets waar Stefano en ik aan gedacht hebben. Op dit moment kan het niet, maar we bestuderen de mogelijkheid", wordt Ezpeleta geciteerd door SoyMotor. De baas van het bedrijf, dat naast de MotoGP ook het WK Superbikes organiseert, weet dat er diverse obstakels zijn die overwonnen moeten worden. "We gaan het bestuderen, want het is geen eenvoudige zaak. Er zijn veiligheidsproblemen, omdat onze maatregelen in sommige gevallen niet overeenkomen met die van F1. Ook zijn er problemen qua sponsoring, maar we denken er nog over na." Een ander issue is dat er de komende jaren in ieder geval geen mogelijkheden zijn, omdat de contracten van MotoGP met de circuits nog tot 2027 doorlopen.

En zo zijn er nog meer dingen waar MotoGP en F1 tegenaan gaan lopen als ze gezamenlijke evenementen willen organiseren. De circuits die daarvoor in aanmerking willen komen, moeten over voldoende pitboxen en ruimte in de paddock beschikken om beide klassen te verwelkomen. Ook is het de vraag hoe de MotoGP gaat reageren op het rubber dat de Formule 1 neerlegt tijdens de diverse sessies. Dan is het ook nog een kwestie van welke circuits het zelf zien zitten om zo'n gedeeld evenement binnen te halen. Op de vraag of een nieuw stratencircuit in Madrid, dat al interesse heeft in een F1-race, daarvoor een goede kandidaat is, antwoordt Ezpeleta: "We moeten kijken of het mogelijk is. We hebben heel ruime uitloopstroken nodig en dat is niet eenvoudig bij een niet-permanent circuit."