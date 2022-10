In het Formule 1-seizoen van 2005 stond alles op zijn kop. De bandenoorlog tussen Michelin en Bridgestone bereikte een hoogtepunt en aan de dominantie van Michael Schumacher en Ferrari kwam een einde. Ondertussen timmerde de F1 aardig aan de weg qua populariteit in de Verenigde Staten. Naast NASCAR en de Amerikaanse formulekampioenschappen werd F1 steeds beter bekeken. Bij de Grand Prix op Indianapolis raakte de opbloeiende relatie in een klap bekoeld, toen er slechts zes auto’s van start gingen. In deze special blikken we terug op hoe dit kon gebeuren.

In 2004 ging het al eens mis op het Grand Prix-circuit van Indianapolis. Bij de Williams van Ralf Schumacher plofte de linker achterband en de Duitser klapte hard de muur in. Er waren dat weekend al zorgen of het Michelin-rubber de laatste bocht, die een behoorlijke banking heeft, wel aankon. De crash van Schumacher was namelijk niet het enige probleem dat te wijten was aan het Franse rubber. Een jaar later kwam de bandenoorlog tot een hoogtepunt. Drie teams reden met het rubber van Bridgestone, de overige renstallen hadden banden van Michelin. Er was hevige concurrentie tussen beide merken, en ze zochten vaak de limiet op. Bij de Grand Prix van Amerika ging het een jaar later alweer mis voor Ralf Schumacher. Opnieuw plofte zijn achterband, en de broer van Michael klapte hard de muur in. Hij kon dat weekend niet meer in actie komen. Zijn vervanger was Ricardo Zonta, en nog op dezelfde vrijdag schoof ook hij de muur in. Die achterbanden van Michelin zaten zo op de limiet, dat het leek alsof de veiligheid niet gewaarborgd kon worden. Bridgestone koos voor het listige circuit voor veel conservatiever rubber en had dus geen problemen.

Ralf Schumacher, geeft een trap tegen zijn Toyota TF105. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Een andere nieuwe regel speelde ook een grote rol in dit verhaal. In 2005 was het namelijk verboden om de banden te wisselen bij de race. Alleen bijtanken was toegestaan. Dat betekende dat alle coureurs dus de hele wedstrijd op één set banden moesten rijden. Een zorgwekkende gedachte, als het op vrijdag al fout gaat in een vrije training. Er werd zelfs gesteld dat de Michelin-banden het slechts tien ronden vol zouden kunnen houden. Daarmee zou dus niemand veilig naar de finish hebben kunnen rijden. Op zaterdag kozen de meeste Michelin-teams ervoor om tijdens de derde vrije training niet te rijden. De kwalificatie werd wel afgewerkt. Daarin hoefde je in 2005 slechts een vliegende ronde neer te zetten. Dat was volledig veilig. De eerste vier plekken waren allemaal voor teams met Michelin-rubber. Op pole-position stond Jarno Trulli met een Toyota. Op de achtergrond begon zich echter een groot politiek spel af te spelen.

De banden van Michelin waren simpelweg niet veilig genoeg om 73 keer vol gas door de laatste bocht te gaan. Die knik was op dat moment de bocht met de meeste banking in de Formule 1. Het was een van de vier bochten van de oval van Indianapolis, waar ook de Indy 500 wordt verreden. Het voorstel van verschillende teams was om een chicane te plaatsen in de laatste bocht. Daardoor zou de snelheid drastisch omlaag gaan en zou het rubber niet al te veel belast worden. De FIA was het er niet mee eens. Op zondag ging het spel door. Toen de pitstraat open was voorafgaand aan de start van de race bleven alle teams binnen staan. De onderhandelingen bleven lopen. Net voor het sluiten van de pitlane gingen alle coureurs toch naar de grid. Het was een hele vreemde situatie, die bizarre vormen aannam toen de formatieronde liep. Álle rijders op Michelin-banden gingen naar binnen en startten de race niet. Slechts zes auto’s begonnen aan de wedstrijd. De Ferrari’s van Michael Schumacher en Rubens Barrichello, de Jordans van Tiago Monteiro en Narain Karthikeyan, en de Minardi’s van Christijan Albers en Patrick Friesacher. In deze volgorde kwamen alle zes de wagens aan de finish. Een unicum, want het komt zelden voor dat alle startende wagens aankomen. Maar goed, met zes auto’s in de race was er wel meer uniek aan deze Grand Prix.

Start van de race met slechts zes auto's Foto: Steve Swope / Motorsport Images

Het was een uiterst pijnlijke uitglijder voor de Formule 1. Aan het begin van de jaren 00 werd de sport dus langzaam steeds populairder. In 2005 kwam er een recordaantal van 250.000 man naar de race. Die konden natuurlijk hun ogen niet geloven. Luid boegeroep en het vroegtijdig weggaan van alle fans waren slechts een paar indrukken van wat voor een slechte beurt de F1 hier had gemaakt. Nadat er nog twee edities werden gereden vertrok de F1 zelfs helemaal uit de VS. In 2012 keerde de koningsklasse terug naar Amerika, op het nieuwe Circuit of the Americas. Het duurde even voordat de F1 weer aan populariteit won, maar mede door de Netflix-serie Drive to Survive, de verhoogde activiteit op social media onder de nieuwe Amerikaanse eigenaren en natuurlijk het bloedstollende seizoen van 2021, is de F1 er populairder dan ooit.

Dit weekend wordt er opnieuw een record verbroken op COTA, met naar verwachting meer dan 400.000 toeschouwers. Toch zullen de Formule 1 en de Verenigde Staten altijd gekoppeld worden aan die ene bizarre middag op Indianapolis. De wond is wellicht geheeld, maar het litteken zal altijd zichtbaar blijven.