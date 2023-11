Foto door: Erik Junius Alpine A523 detail

Een nieuwe configuratie van de voorvleugel voor Alpine in Las Vegas, met een aangepaste vorm van de gehele spanwijdte van de achterrand van de bovenste flaps. De welving is minder opvallend dan voorheen. Ook de binnenkant, inclusief het statische deel naast de neus, is onder handen genomen.

Foto door: Giorgio Piola McLaren MCL60 detail

McLaren heeft ook een smallere bovenste flap op de voorvleugel geplaatst om het downforceniveau in balans te brengen met de gekozen specificatie van de achtervleugel.

Foto door: Giorgio Piola Alpine A523 detail

Om data te verzamelen heeft Alpine een sensor boven op de vloer gemonteerd, terwijl de kabels half in de vloer zijn weggewerkt.

Foto door: Filip Cleeren Aston Martin AMR23 technisch detail

Aston Martin heeft een nieuwe koeluitlaat achter voor Las Vegas, vanwege de lagere temperaturen in de fameuze gokstad.

Foto door: Filip Cleeren Aston Martin AMR23 technisch detail

Aan de voorkant van de auto wordt een lagere bovenflap gebruikt om de downforceniveaus aan de voor- en achterkant in balans te brengen.

Foto door: Filip Cleeren Alpine A523 technisch detail

Alpine heeft de low-downforce achtervleugel gecombineerd met slechts één enkele beam wing om downforce en luchtweerstand te verminderen op het hogesnelheidscircuit.

Foto door: Filip Cleeren Alpine A523 technisch detail

De achtervleugel heeft dezelfde specificaties als de vleugel die het team gebruikte tijdens de Grand Prix van Italië, wat duidelijk maakt hoe weinig downforce er nodig is.

Foto door: Filip Cleeren McLaren MCL60 technisch detail

Ook McLaren heeft gekozen voor een op maat gemaakte achtervleugel en een beam wing-oplossing die de downforce en luchtweerstand vermindert voor dit circuit.

Foto door: Filip Cleeren Technisch detail van de McLaren MCL60

Een breder beeld van de MCL60 laat zien dat er een rechte rand wordt gebruikt over de gehele breedte van de horizontale hoofdplaat van de achtervleugel, in plaats van de lepelvormige variant die we gewend zijn. Op deze foto is ook te zien hoe diep de gleuf is aan de achterkant van de aflopende sidepods.

Foto door: Giorgio Piola Technisch detail van de McLaren MCL60 diffuser

Een achteraanzicht van de nieuwe biplane beam wing die wordt gebruikt op de MCL60 in Las Vegas.

Foto door: Giorgio Piola AlphaTauri AT04 halo detail

AlphaTauri heeft wat meetapparatuur in de airbox van de AT04 gemonteerd om data te verzamelen tijdens de vrije training.

Foto door: Giorgio Piola Aston Martin AMR23 diffuser technisch detail

Op de Aston AMR23 wordt een enkele beam wing gebruikt, omdat het team wat downforce en luchtweerstand wil wegnemen voor dit raceweekend.

Foto door: Giorgio Piola Ferrari SF-23 achter technisch detail

Ferrari maakt weer eens gebruik van een achtervleugel die we sinds België niet meer hebben gezien, met opnieuw een versie van de open endplate en tipsectie. Let ook op het gebogen profiel in het midden van de achterrand van de bovenste flap, waarop ook een Gurney is aangebracht.

Foto door: Erik Junius Ferrari SF-23 voorvleugel detail

Een close-up van de slot gap separators in de vorm van een aerodynamische vin tussen de bovenste twee elementen van de voorvleugel op de Ferrari SF-23.

Foto door: Erik Junius Ferrari SF-23 voorvleugel detail

Een close-up van de neus en de voorvleugel van de SF-23 zonder het afdekkapje geeft ons een mooi beeld van het ontwerp van de crashstructuur.

Williams FW45 technisch detail

De Williams FW45 wordt voorbereid met een lepelvormige achtervleugel met weinig downforce. We worden ook getrakteerd op een blik op de voorremconfiguratie. Het team gebruikt verschillende kanalen om de luchtstroom naar de interne componenten te leiden, zonder hun aerodynamische invloed uit het oog te verliezen.

Ferrari SF-23 technisch detail

Een overzicht van de low-downforce voorvleugel die Ferrari zal gebruiken in Vegas, met de bovenste flap bijgesneden om de auto van voor naar achter in balans te houden vanwege de keuzes aan de achterkant.

Foto door: Erik Junius AlphaTauri AT04

De monteurs van AlphaTauri maken de AT04 klaar voor actie en we worden getrakteerd op een blik op het remsysteem aan de voorkant, omdat niet alle componenten al zijn gemonteerd.