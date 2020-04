Brawn waarschuwt: F1 kan omvallen als coronacrisis aanhoudt

Ross Brawn was te gast in de Sky F1 Vodcast, waar hij aangaf dat het F1-seizoen mogelijk al in juli van start gaat. Als dat het geval is, dan kunnen er tot wel 19 races georganiseerd worden. De sportief directeur van de Formule 1 meent dat het leven op een gegeven moment terug moet naar de normale situatie, mogelijk nog voordat er een vaccin ontwikkeld is en universeel gebruikt wordt. “Natuurlijk moeten wij richtlijnen van de overheid opvolgen”, vertelde Brawn. “Maar ik denk dat mensen op een gegeven moment weer aan het werk moeten, en ik weet niet of deze situatie volledig opgelost is als we dat doen.”

Wachten totdat de situatie rond COVID-19 helemaal opgelost is en er wereldwijd op grote schaal gevaccineerd is, is risicovol volgens Brawn omdat onduidelijk blijft op welk moment dat het geval is. “We zullen tot op zekere hoogte moeten bepalen wanneer de situatie goed genoeg is en wanneer het correct is om weer aan het werk te gaan. En ook wanneer het goed genoeg is voor mensen om weer dingen te doen die ze hiervoor ook deden – waarschijnlijk wel met meer voorzorgsmaatregelen dan dat zij voorheen namen.”

'Belangrijke functie voor sport in welzijn mensen'

De coronacrisis heeft volgens Brawn een enorme impact op de economische zijde van de Formule 1 en daar moet rekening mee gehouden worden. Ook vindt de Brit dat het opstarten van sportcompetities gunstige gevolgen voor het welzijn van de mensen kan hebben. “Er is een enorme sociale en economische impact van deze ziekte, en ook daar moet rekening mee gehouden worden in het bepalen welk moment het beste is om terug te gaan. Er zijn een aantal verschrikkelijke tragedies voor families en mensen die direct geraakt zijn door deze ziekte. Dat mogen we niet onderschatten, het is verschrikkelijk.”

“Maar ook de economische en de sociale impact van deze ziekte wordt nu een echte factor. We moeten de balans vinden die ons een zekere mate van normaliteit geeft. Sport is een geweldige factor in het welzijn van mensen, het vermaakt ze, het betrekt ze, er zijn veel positieve emoties rond sport. En we hebben duizenden mensen in dienst, dus duizenden mensen verliezen hun baan als de sport instort. We moeten hier een weg door vinden. Het zal niet zo zijn dat het van de ene op de andere dag oké is, maar er komt een overgangsperiode die we zo zorgvuldig mogelijk moeten managen om de risico’s te minimaliseren.”

Mocht de Formule 1 op termijn weer van start gaan, dan moet de sport er wel klaar voor zijn om te reageren zodra iemand een positieve test aflevert. “Als we een team vinden dat een aantal besmettingen met het coronavirus heeft gehad, moeten we denk ik kijken naar de omstandigheden waarin dat is – is het op de fabriek, is het op het circuit? En we moeten een plan klaar hebben om ernaar te handelen.”