Marko: Nieuwe F1-kalender voor 2020 ‘nog ver weg’

Half maart had het nieuwe seizoen afgetrapt moeten worden in het Australische Melbourne, maar die race werd op het laatste moment afgelast nadat een teamlid van McLaren besmet bleek te zijn met het coronavirus. Daarna werden ook de acht daaropvolgende races uitgesteld of (in het geval van Monaco) afgelast, met de Grand Prix van Canada als meest recente slachtoffer. De eerste Grand Prix op de kalender is nu de Franse GP op 28 juni, maar ook het doorgaan van die race door de coronavirus-pandemie nog onzeker.

De Grand Prix van Oostenrijk is momenteel de tweede race die op de kalender staat. Op 5 juli moet de Formule 1 te gast zijn op de Red Bull Ring en mogelijkerwijs schuift die race door naar de eerste positie op de kalender. Helmut Marko, de adviseur van Red Bull Racing, denkt maximaal een maand nodig te hebben om het circuit klaar te maken voor een race. “De Red Bull Ring heeft het voordeel dat wij door de geweldige infrastructuur geen grote voorbereiding nodig hebben. Drie tot vier weken moet genoeg voor ons zijn”, vertelde de Oostenrijker in gesprek met APA.

Marko beseft wel dat er momenteel alleen over theoretische zaken gesproken wordt. Gezien de zich ontwikkelende situatie rond het coronavirus blijft onduidelijk wanneer er daadwerkelijk weer geracet kan worden en of er, zoals geopperd werd, een dubbele seizoensopening plaats kan vinden in Oostenrijk. “We moeten de ontwikkelingen afwachten. Tot die tijd blijft alles theorie”, zei Marko, die de situatie dagelijks ziet veranderen. Voordat er echt plannen gemaakt kunnen worden moet er eerst een nieuwe kalender komen, maar dat kan nog even duren. “Die is nog ver weg, omdat er te veel onzekerheden zijn.”