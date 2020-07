Waarom heet het de Grand Prix van Stiermarken?

Door het coronavirus duurde het een stuk langer dan gepland voordat het Formule 1-seizoen 2020 echt van start ging. Afgelopen weekend was het eindelijk zo ver, met de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring. De race mondde uit in een groot spektakel, met de nodige incidenten, safety car-periodes, uitvallers en tijdstraffen.

Mercedes F1-coureur Valtteri Bottas zegevierde in de seizoensopener nadat hij al vanaf pole-position was vertrokken. Ferrari-rijder Charles Leclerc herstelde zich sterk na een teleurstellende kwalificatie door als tweede te eindigen, gevolgd door de grote verrassing Lando Norris in zijn McLaren. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton kwam als tweede over de streep maar zakte door een tijdstraf van vijf seconden na een incident met Alexander Albon weg tot de vierde plaats. Max Verstappen werd door een technisch probleem de eerste uitvaller van het seizoen.

Waarom racet de Formule 1 tweemaal op hetzelfde circuit?

De uitbraak van het COVID-19 virus en de wereldwijde reisbeperkingen zorgden ervoor dat de Formule 1 de kalender voor het seizoen 2020 flink moest aanpassen. Diverse races werden geschrapt, waaronder de Grand Prix van Nederland. Na lang puzzelen kwam de organisatie met een nieuwe kalender. Het programma is nog niet volledig bekend maar wel is duidelijk dat de eerste acht GP’s in Europa plaatsvinden.

Het idee achter deze Europese reeks was om de reisafstanden van de teams te beperken om een herhaling van de Grand Prix van Australië te voorkomen. De geplande seizoensopener moest kort voor de start van de eerste vrije training worden afgeblazen nadat een monteur van McLaren positief was getest op het coronavirus.

De Formule 1-organisatie mikt op minimaal vijftien Grands Prix in 2020. Om de kalender flink te vullen heeft men ervoor gekozen om meerdere races op hetzelfde circuit te laten plaatsvinden. Oostenrijk was een van de eerste landen die openlijk te kennen gaf interesse te hebben in het organiseren van meerdere F1-races. Circuiteigenaar Red Bull kreeg toestemming van de overheid om de GP’s te organiseren.

Wat betekent Stiermarken?

Stiermarken is een regio in het zuidoosten van Oostenrijk. In dit gebied ligt ook Spielberg, de locatie van de Red Bull Ring. De grootste stad van Stiermarken is Graz. Dat is tevens de tweede grootste stad van het land, na Wenen. De regio is in Nederland bekend onder de naam Stiermarken, de Duitse benaming is Steiermark. In het Engels wordt dat de Styrian Grand Prix.

Waarom heet het de Grand Prix van Stiermarken?

Elke race op de Formule 1-kalender moet een andere naam hebben. Daardoor konden de twee wedstrijden op de Red Bull Ring niet allebei naar de naam ‘Grand Prix van Oostenrijk’ luisteren. Om die reden heeft men ervoor gekozen om de tweede race op de omloop te vernoemen naar de regio waarin het circuit ligt, namelijk Stiermarken.

In het verleden gebeurde het vaker dat een race niet naar het betreffende land werd vernoemd. Als de Formule 1 tweemaal te gast was in hetzelfde land, maar op verschillende circuits, kregen de Grands Prix andere namen. Neem bijvoorbeeld de race in Valencia, die tussen 2008 en 2012 op de kalender stond als de Grand Prix van Europa. Al die jaren organiseerde Barcelona de Spaanse GP.

Gaat de Formule 1 ook op andere circuits twee races organiseren?

Naast Oostenrijk staat ook het Britse circuit van Silverstone tweemaal op de Formule 1-kalender. De eerste race op 2 augustus gaat de boeken in als de Grand Prix van Groot-Brittannië, de tweede race luistert naar de naam ‘70th Anniversary Grand Prix’, als eerbetoon aan de eerste officiële Formule 1 WK-race die in 1950 op Silverstone werd georganiseerd.

Is het tweede raceweekend op de Red Bull Ring anders dan de GP van Oostenrijk?

Nee, buiten de naam verandert er niets. Men houdt vast aan exact hetzelfde schema en format, met dezelfde sessietijden. De Formule 1 overwoog om voor het tweede weekend een kwalificatierace met een omgekeerde startgrid te organiseren. Dat idee werd door Mercedes afgeblazen.