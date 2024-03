F1 in gesprek met Red Bull over drone, veiligheid speelt rol

Red Bull staat bekend om zijn ludieke video's als onderdeel om extreme sporten in beeld te brengen. Onlangs deelde de energiedrankjesfabrikant een video waarin de snelste cameradrone, de Red Bull Drone 1, de RB20 van Max Verstappen volgde tijdens een filmdag op het circuit van Silverstone. De drone werd ontwikkeld in samenwerking met Dutch Drone Gods en Red Bulls Advanced Technologies-afdeling. Het leverde indrukwekkende beelden op en heeft niet alleen de aandacht van F1-fans opgewekt. Ook de Formule 1 zelf keek vol interesse naar de beelden met het idee om deze drone eventueel ook tijdens de raceweekenden in te zetten.

Daar komen echter ook veel uitdagingen bij kijken. F1's Media and Broadcast-directeur Dean Locke geeft aan dat er inderdaad gesprekken zijn geweest met Red Bull en de FIA over de mogelijkheden. Hij twijfelt wel of zo'n drone, die binnen vier seconden op 300 kilometer per uur zit, gebruikt kan worden tijdens een evenement met fans langs de baan. "Het is echt interessant om te zien wat ze ermee gedaan hebben", zegt Locke. "Maar het was een privétest en zij hoeven zich niet aan 90 procent van de regels te houden waar wij ons wel aan moeten houden. We zijn in gesprek met ze om te zien of dit iets is wat we kunnen doen. Wat doe je ermee? Het is heel snel, maar je kunt niet over publiek vliegen en je kunt niet over de baan gaan." Daarnaast, stipt hij aan, heeft deze drone geen bewegende camera. "Dus het moet de auto volgen, of ernaast vliegen. Dat is dus best lastig."

Mogelijkheden ondanks beperkingen

Locke benadrukt dat veiligheid prioriteit geniet bij het inzetten van drones tijdens F1-races. "Drones zijn geweldig voor sommige sporten, maar voor ons is het nog steeds een enorme uitdaging", stelt hij. "De auto's gaan belachelijk hard en we hebben evenementen met meer dan 400.000 toeschouwers. Om niet over publiek te vliegen is dus vrij lastig nu. We werken eraan en hebben [in Bahrein] een meeting met de FIA gehad om verschillende zaken te bespreken. We werken niet alleen aan de snelheid van de drones, maar zijn ook bezig met de vraag: hoe licht kunnen we deze maken? Kunnen we het ongelofelijk klein maken? Dat als deze valt, het erg weinig schade aanricht ten opzichte van de bedrijven die ons altijd benaderen met van die enorme dingen."

Ondanks de beperkingen ziet Locke ook genoeg mogelijkheden. "Er zijn plekken zoals het achterste rechte stuk in China en in Austin en een paar andere plekken waar we het met hen over willen hebben", doelt hij op plekken op circuits waar dus amper of geen tribunes staan. Red Bulls dronepiloot Ralph Hogenbirk, ook wel bekend als Shaggy FPV, vertelde onlangs in gesprek met Motorsport.com dat hij nog niet weet wat de volgende stappen zullen zijn. "We hebben geen idee wat er gaat gebeuren", zei hij. "Maar het is natuurlijk wel het doel om mogelijkheden te hebben voor een livestream in een echte race, of vrije training of wat dan ook - om het op een of andere manier met een F1-circuit te combineren. Daar is deze namelijk ook specifiek voor gebouwd."