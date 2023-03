Londen wil F1 binnenhalen en lanceert plannen voor stratencircuit

De Formule 1 heeft in het verleden diverse malen met de gedachte gespeeld om een race te organiseren in de Britse hoofdstad Londen. Zo waren er in 2012 plannen om in het centrum van de stad te racen, iets wat uiteindelijk niet mogelijk bleek door ontwrichting die dat met zich mee zou brengen. Sindsdien is de interesse in Londen in het organiseren van een F1-race echter gebleven, al is het er tot dusver nog niet van gekomen. De plannen voor de herontwikkeling van de Royal Docks in Oost-Londen kunnen een opening bieden om de koningsklasse alsnog naar de stad te halen.

Het LDN Collective en Dar hebben een nieuwe visie gepresenteerd voor het gebied die de komst van de Formule 1 mogelijk moeten maken. Daarbij wordt de huidige kade langs de Royal Victoria en Royal Albert Dock over een lengte van 2,7 kilometer verbreed tot 30 meter. Aan de waterkant worden in de plannen nog eens 28 drijvende modules geplaatst voor onder meer commerciële activiteiten en parken. Zo'n vijftig weken per jaar moet deze nieuwe Londense boulevard aan het water een evenementenlandschap worden met onder meer een hardloop- en fietsparcours, de andere twee weken komen dan in het teken van de Formule 1 te staan. Het lineaire park van de kade kan gedemonteerd worden om zo het circuit tevoorschijn te toveren. De drijvende modules kunnen dan omgebouwd worden tot onder meer tribunes en horecagelegenheden.

Ervaring op het circuit vergelijkbaar met F1-race Montreal

Het circuit zelf is ook al uitgetekend in de plannen van LDN Collective en Dar. De omloop moet 5.868 meter lang worden en krijgt 22 bochten, wat tot een verwachte rondetijd van 1 minuut en 42 seconden leidt. De ervaring op het circuit in Oost-Londen moet vergelijkbaar zijn met dat van Circuit Gilles Villeneuve in Montreal door lange rechte stukken en flinke remzones, waarmee het aantal inhaalkansen gemaximaliseerd wordt. De pitstraat moet bij evenementencentrum ExCeL komen te liggen. In totaal moeten zo'n 95.000 toeschouwers op het circuit verwelkomd kunnen worden. De mogelijke GP van Londen moet daarnaast dienen als aanvulling op de Britse Grand Prix, die ieder jaar op het historische Silverstone wordt verreden.

"Deze visie kan hetzelfde doen voor Royal Docks als wat de Olympische Spelen deden voor Stratford en de Lea Valley", zegt Max Farrell, CEO van het LDN Collective, die stelt dat de plannen voor de herontwikkeling niet afhangen van de komst van F1. "We weten dat F1 interesse heeft om hier een race te organiseren en we hebben een circuit ontworpen dat aan alle vereisten en reglementen voldoet. We hebben de voorstellen besproken met de Greater London Authority, die samen met Newham Council een waterstrategie en planningskader ontwikkelt. Deze voorstellen zijn transformerend, met of zonder F1, en zouden een enorme stimulans zijn voor Londen en het Verenigd Koninkrijk in het algemeen."