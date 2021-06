Burgemeester Londen wil "zo snel mogelijk" F1-race organiseren

In het verleden is al vaker gesproken over een Grand Prix door de straten van London. In 2017 vond er onder de noemer F1 Live al een grote demo plaats en twee jaar geleden gaf Red Bull F1-teambaas Christian Horner ook al aan het een goed idee te vinden. Een paar maanden geleden sloot Wolff zich aan bij de gedachte.

De burgemeester van London, Sadiq Khan, ziet een Grand Prix in zijn stad ook wel zitten. In een interview met The Standard ging het over allerlei sporten die Khan naar London wilde halen. Zo wil hij de Olympische spelen terughalen en ook de Tour de France zou Londen moeten aandoen. Aan die plannen wil een enthousiaste Khan nu dus ook graag de Formule 1 toevoegen: “We praten met de F1 en ze zijn zeer ontvankelijk. De realiteit is dat de regerend wereldkampioen een Brit is. Lewis Hamilton is een icoon voor onze natie en voor de sport. Het zou geweldig zijn om een race in de hoofdstad te organiseren, en zowel London als Silverstone op de kalender te hebben."

Khan wil het graag snel geregeld hebben. “Ik denk dat volgend jaar nog te vroeg zal zijn, maar ik ben zeer onder de indruk van de mensen bij de F1 en ik wil de GP zo snel mogelijk erbij hebben.”