Sinds de start van het Formule 1-seizoen 2021 geldt Max Verstappen als een van de moeilijkst te kloppen rijders in de koningsklasse. In de twee afgelopen seizoenen won hij 25 van de 44 verreden races, evenals beide wereldtitels. Ook de start van 2023 is goed verlopen voor de Nederlander, die in Bahrein dominant naar de overwinning reed en daarmee meteen goede zaken deed in de jacht op zijn derde wereldtitel. Verstappen lijkt momenteel dus onder alle omstandigheden de te kloppen man in F1, maar wat is daar het geheim achter? De Red Bull-coureur verklaart het door te wijzen naar iets wat vader Jos Verstappen hem van jongs af aan heeft ingeprent.

"Het is lastig om over mezelf te praten, ik heb liever dat anderen over mij praten. Maar iets waar ik al van kleins af aan aan werk, is mijn aanpassingsvermogen in de auto", legt Verstappen uit in gesprek met de Daily Mail. "Als we naar een nieuw circuit gingen, zei mijn vader dat ik zo snel mogelijk snel moest zijn. Sommigen zeggen dat je een uur krijgt om op snelheid te komen, maar mijn vader zei: 'Nee, dat moet binnen drie ronden'. Ik probeer mezelf altijd te dwingen om dat te doen." Hetzelfde principe van aanpassen past hij ook toe op zijn rijstijl, waardoor hij niet echt kan aanduiden wat zijn rijstijl is. "Als de auto onderstuurt, pas je jezelf aan aan hoe de auto op die manier snel is. Als hij overstuurt, pas je je ook aan. Dat geldt ook voor circuits: sommige hebben veel bandenslijtage, anderen hebben weer meer grip. Je moet je aanpassen aan de limieten van de plaats waar je bent of de omgeving waarin je je bevindt. Dat is de sleutel tot goed rijden."

Natuurlijk heeft het goede materiaal van Red Bull Racing ook een aandeel in het succes van Verstappen in F1, al speelt de coureur zelf daar ook een aanzienlijke rol in. Toch is het volgens de tweevoudig wereldkampioen geen kwestie van meer moed hebben dan zijn concurrenten. "Nee, ik denk nooit na over moedig zijn. Ik heb vertrouwen en als ik ook vertrouwen heb in wat ik om mij heen heb, dan kan ik misschien net iets later remmen", legt Verstappen uit. "Maar soms zit de beste rijder in een matige auto, eentje die niet in staat is om later te remmen."

Video: Max Verstappen komt als eerste over de finish in Bahrein