F1-fabrieken gaan weer open: Zo werkt 'het nieuwe normaal'

Normaliter moeten Formule 1-teams hun fabrieken tijdens de zomerstop twee weken verplicht sluiten. Maar door de mondiale uitbraak van het coronavirus is die periode naar voren gehaald en fors verlengd. In plaats van twee weken ging het ditmaal om ruim twee weken radiostilte. Die periode eindigt voor de meeste teams deze week. De motorische afdelingen - waarvoor een kortere shutdown van kracht was - openden vorige week al, maandagochtend gingen de F1-fabrieken van Renault en AlphaTauri als eerste weer open. De rest volgt later in de week.

Wie denkt dat de medewerkers 'gewoon' weer aan het werk kunnen, heeft het mis. Teams hebben allerlei maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Bij aankomst bij de fabriek zien alle Alpha Tauri-medewerkers meteen borden met daarop de tekst: "I respect the distance." Om die onderlinge afstand ook echt te kunnen waarborgen, draaien de meeste fabrieken op halve kracht - met slechts de helft van het personeel tegelijkertijd op de werkvloer. Dit betekent concreet dat er bij veel teams in ploegen wordt gewerkt. Daarnaast zijn er bepaalde looproutes van kracht om de verschillende afdelingen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden te houden.

De heropening van de fabrieken gaat gepaard met een vastgesteld testprotocol. Bij aankomst moet ieder personeelslid eerst naar een vrijstaand gebouw, waar in het bijzijn van een medisch specialist een check op corona-symptomen plaatsvindt. Bij onzekerheid wordt er een echte coronatest uitgevoerd om te bepalen of de werknemer naar binnen mag dan wel rechtsomkeer moet maken en veertien dagen in quarantaine moet. Bij een negatieve uitslag mag de werknemer dus naar binnen, maar enkel met een mondkapje op en na een extra temperatuurmeting. Ook binnen is er weinig meer normaal. Zo heeft AlphaTauri zoveel mogelijk werkplekken afgeschermd met plexiglas en zijn er talloze plaatsen ingericht om de handen te desinfecteren. Al deze maatregelen blijven van kracht totdat het aantal coronabesmettingen in de betreffende landen 'drastisch is teruggedrongen'.

Met medewerking van Jonathan Noble

