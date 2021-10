F1 eist veranderingen 'motorcircuit' Qatar: ingang pitstraat aangepast

FIA-wedstrijddirecteur Michael Masi ging deze zomer al naar het oliestaatje om het circuit te beoordelen voor de aanstaande Formule 1-race in Qatar. Uit dat bezoek kwam naar voren dat de huidige ingang van de pits niet geschikt was. Voor de MotoGP was deze pitstraat gelegen na het uitkomen van de laatste bocht, een langzame en scherpe bocht naar rechts. “De ingang van de pits wordt flink aangepast, die werkzaamheden zijn bijna afgerond”, reageerde Masi op een vraag van Motorsport.com. “Het was een geschikte ingang voor de motoren, maar dat moest voor ons toch anders. Voor het raceweekend in Austin ga ik weer naar Qatar om te kijken of het allemaal goed gegaan is.”

Naast de ingang van de pits zijn de kerbstones op diverse punten aangepakt. “Dit is voornamelijk een circuit voor motoren geweest, daarom hebben we op enkele plekken dubbele kerbstones moeten plaatsen. Op de apex zijn zogenaamde broodjes geplaatst om het afsnijden van bochten te voorkomen. Bij het uitkomen van bochten zijn dubbele kerbstones geplaatst en op enkele plekken heeft de afzetting een upgrade gekregen. Er stonden al wat Tecpro-barriers, maar we hebben ook overal banden geplaatst. Maar aan het circuit zelf was alleen de pitingang een grote verandering.”

De paddock van het Losail Circuit heeft zo’n veertig pitboxen op het kilometer lange rechte stuk, wat dat betreft bestaan er over de capaciteit geen zorgen. Ook de ruime opzet van het circuit zelf is voor Masi een pluspunt. “Er is voldoende uitloop, de grootste verbeteringen qua veiligheid zijn de Tecpro-barriers en zaken die in de MotoGP en bij de FIM anders geregeld worden”, aldus Masi. “We proberen het in een relatief korte tijd aan te passen, dat is ook iets waar we rekening mee moeten houden. Het belangrijkste is de ingang van de pits, wat betreft de pitboxen en de paddock over het algemeen is het prima. Ik denk dat het een aardige plek is voor een F1-race.”