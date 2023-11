F1-coureurs teleurgesteld in kwaliteit van asfalt Las Vegas

De Formule 1 is dit weekend voor het eerst te gast op het gloednieuwe stratencircuit in Las Vegas. Hoewel de baan over ellenlange rechte stukken beschikt, vreest men voor een zeer beperkt aantal inhaalacties. Buiten de ideale lijn is het zo stoffig dat het een risico is om een poging te wagen. De situatie wordt niet geholpen door het feit dat er geen supportklassen rijden, en dat een groot deel van de baan overdag open gaat voor het normale stadsverkeer.

Volgens Daniel Ricciardo moet de organisatie in Las Vegas eens in gesprek met het stratencircuit in Saudi-Arabië waar de Formule 1 al enkele jaren te gast is: “Het asfalt is iets waar wij coureurs niet blij mee zijn. Het is lastig want het is natuurlijk een stratencircuit, het zijn openbare wegen. Maar er bestaan machines die de asfaltlaag wat ruwer kunnen maken. Op onze wensenlijst staat dat ze het gripniveau richting dat van Saudi-Arabië tillen. Dat is echt heel erg goed voor een stratencircuit. Dat is het enige waar ik niet blij mee ben, met dat glijden. Voor de rest is het prima.”

Mercedes-collega George Russell deelt die mening: “Jeddah is de gouden standaard qua asfaltlagen. Dat zeggen we al heel wat jaren. We zijn naar verschillende circuits geweest die opnieuw geasfalteerd zijn, of nieuwe circuits, en de grip was echt heel slecht. Er is dan ook maar een racelijn. In Jeddah is de grip over de gehele breedte van de baan goed. Ze hebben daar exceptioneel goed werk geleverd. En dat is wat wij willen. In het eerste jaar in Miami kon je niet van de ideale lijn afwijken. Er was geen grip, dat zorgt niet voor actie. Ik denk dat het ook hier in Vegas een uitdaging wordt.”

Pirelli wijst oplossing van de hand

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14

Pirelli F1-topman Mario Isola heeft begrip voor de kritiek van de rijders, maar stelt dat de situaties niet te vergelijken zijn: “In Jeddah behandelen ze de baan heel agressief met water onder hoge druk. Het is een soort kunstmatig verouderen. Door die behandeling wordt het asfalt twee, drie, vier jaar ouder. Dat kan hier niet, want een deel van de baan is open voor dagelijks verkeer. Je moet bepaalde parameters van de normale wegen respecteren. Andere delen zijn niet openbaar, maar je hebt consistentie over de gehele baan nodig. Als je dit doet, is het na de race weer problematisch. Dan moet je opnieuw asfalteren. Ik denk niet dat de promotor dat van plan is.”