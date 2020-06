F1-coureurs overwegen protest voor Oostenrijkse GP

Het racismedebat is na de dood van George Floyd een behoorlijk actueel thema en ook de Formule 1 heeft zich laten horen. Met de lancering van de We Race as One-campagne, die gericht is op het verbeteren van diversiteit in de sport, hebben de bazen van de sport zich voorgenomen een voortrekkersrol te spelen. Mercedes kondigde maandag aan dit seizoen met een aangepaste livery te rijden, als steun voor de strijd tegen racisme. McLaren-coureur Lando Norris heeft bevestigd dat Formule 1-coureurs overwegen om zondag voor aanvang van de race te knielen tijdens het volkslied. “Sommige coureurs hebben erover gesproken”, zei Norris in gesprek met PA Sport. “Als we het doen, moet iedereen het op de grid doen. Het wordt vrijdag na de rijdersbriefing besproken tijdens de bijeenkomst van de rijdersvakbond (GPDA). We zullen doen wat we kunnen om te laten zien wat wij om dit onderwerp geven en iedereen respecteren. We doen dat wanneer het moment daar is.”

McLaren steunt coureurs

McLaren F1-teambaas Andreas Seidl heeft verklaard dat het team de coureurs steunt als zij ervoor kiezen te knielen voor de race. “Wij steunen natuurlijk de initiatieven die op dit moment in gang gezet worden”, zei Seidl dinsdag tijdens een persconferentie met geselecteerde media. “We staan dicht bij de Formule 1. Het is aan onze coureurs om zelf te bepalen hoe ze om willen gaan met de verschillende initiatieven waar op dit moment over gesproken wordt.”

Naast de nieuwe livery maakte Mercedes maandag ook bekend dat het werkt aan een nieuw initiatief om diversiteit binnen het team te verbeteren. Op dit moment komt slechts 3 procent van haar werknemers uit een etnische minderheid. Seidl verklaarde dat McLaren aan een soortgelijk project werkt om diversiteit binnen de firma te verbeteren.

“Het mag duidelijk zijn dat er binnen McLaren geen ruimte is voor racisme en discriminatie”, aldus Seidl. “De cultuur binnen ons team is zodanig dat we ieder teamlid waarderen op basis van hun bijdrage aan het team. Iedereen krijgt een gelijke kans. We hebben verschillende initiatieven waarmee we minderheden en groepen die momenteel niet genoeg gerepresenteerd worden binnen ons bedrijf steunen. We willen ze betere kansen bieden en ze de kans geven om een plek binnen het team te verdienen. We bekijken de manier waarop we mensen aannemen, hoe we mensen binnen onze organisatie promoten. Het maakt voor ons niet uit welke huidskleur, levensstijl of gender zij hebben. Wij steunen de initiatieven van de Formule 1 zeer actief.”

Met medewerking van Luke Smith