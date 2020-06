Carey doneert één miljoen dollar aan diversiteitsfonds F1

Het fonds is opgericht als onderdeel van de campagne #WeRaceAsOne die de Formule 1 eerder deze week startte en die aandacht vraagt voor meer diversiteit in de sport. De financiële middelen die uit het fonds voortkomen zullen volgens de Formule 1 “primair, maar niet exclusief” zijn bestemd voor “stage- en traineeplaatsen die toegang geven tot een veelbelovende carrière in de sport.”

De stichting heeft nog geen officiële naam en werkt zij aan zij met een nieuwe werkgroep die eerder deze week al was aangekondigd en die in de komende maanden zal worden uitgerold. Deze werkgroep krijgt input van coureurs en teams, en externe deskundigen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit.

Het gulle privégebaar van Carey is volgens de Formule 1 slechts de start van een campagne om fondsen te werven. “We hopen dat de giften zullen toenemen zodat we in de toekomst meer stage- en opleidingsmogelijkheden kunnen aanbieden.” De Amerikaanse CEO zelf onderstreept dat de sport zich meer open moet stellen voor mensen van verschillende komaf. “We vinden dat de Formule 1 inclusiever en diverser moet worden. We hebben vorig jaar een strategie gelanceerd om de positie van onze sport te verbeteren, maar we moeten en willen meer doen. We willen er zeker van zijn dat we mensen van alle achtergronden de beste kans bieden om in de sport te werken, ongeacht hun geslacht, etniciteit, seksuele oriëntatie of lichamelijke aandoeningen.”

De discussie over diversiteit en inclusiviteit in de Formule 1 was al een tijdje onderwerp van gesprek, maar kreeg de afgelopen weken vleugels na verschillende oproepen van Lewis Hamilton. Die kreeg veel steun uit de sport nadat hij zich – na de dood van de Afrikaans-Amerikaanse George Floyd – onomwonden had uitgesproken over discriminatie en racisme.

Met medewerking van Adam Cooper