Na een lange onderbreking door het wegvallen van China op de Formule 1-kalender is het volgende week weer tijd om te racen in Azerbeidzjan. De raceweekend op het stratencircuit in Baku zal tevens de eerste van de zes sprintraces dit jaar huisvesten. De FIA en de teams zijn het eens geworden over een nieuw format voor dergelijke weekenden. Volgende week zal de nieuwe opzet formeel goedgekeurd worden, waarna het zijn debuut zal maken in Baku.

De vrijdagen van een sprintweekend blijven ongewijzigd, met een vrije training gevolgd door een kwalificatiesessie. De resultaten van deze kwalificatie zullen ditmaal echter de grid bepalen van de hoofdrace op zondag. De startposities voor de sprintrace worden in dit nieuwe format bepaald tijdens een aparte, kortere kwalificatie op de zaterdag, waardoor er geen tweede vrije training meer zal plaatsvinden. Hierdoor hebben eventuele gebeurtenissen en crashes tijdens de sprintrace geen impact meer op de startpositie op zondag.

Veel teams zagen het idee zitten en hebben groen licht gegeven voor de wijzigingen aan het format. Ook de coureurs verwelkomen de nieuwe opzet. Ferrari-coureur Charles Leclerc vertelt dat het een goed idee is nadat hij door Motorsport.com gevraagd wordt naar het plan. “We kunnen nu meer risico nemen tijdens een sprintkwalificatie zonder dat je de rest van het weekend in gevaar brengt. Dat is een goede ontwikkeling.” Nyck de Vries komt met een vergelijkbare uitleg: “Ik denk dat het goed is dat ze onderscheid maken tussen het resultaat van de sprintrace en de startgrid van de hoofdrace”, vertelt de Nederlander. “Daardoor werd het niet gestimuleerd om risico’s te nemen tijdens de sprintrace, vooral niet voor de coureurs die vooraan reden. De fans willen daarnaast ook een show zien, dus ik denk dat het een verstandige keuze is.”

Geen saaie VT2 meer

Nico Hülkenberg wijst ook naar het schrappen van de tweede vrije training. “Het is zeker geen slecht idee, want die sessie op zaterdagochtend was ook een beetje zinloos, toch?” De tweede vrije training had nog maar weinig toegevoegde waarde voor de teams buiten het testen van langere runs, aangezien de startposities van de sprintrace immers al waren vastgesteld tijdens de kwalificatie de dag ervoor. Carlos Sainz benadrukt dat de GDPA – de vakbond van Formule 1-coureurs – al langer mikte op een gesplitste kwalificatie, zodat er meer actie plaats zou gaan vinden. “Ze hebben ons gevraagd wat er beter kon. Wij zeiden dat het resultaat van de sprintrace niet mee moest tellen voor de grid op zondag. Ik ben blij om te zien dat ze onze mening in acht hebben genomen en het zou de juiste richting moeten zijn”, concludeert de Spanjaard.