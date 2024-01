F1 naar Chicago? Minimale contractduur lijkt struikelblok

Dat Formule 1-eigenaar Liberty Media de koningsklasse van de autosport wil uitbreiden in de Verenigde Staten, is bekend. Het Amerikaanse mediabedrijf heeft de afgelopen jaren Miami en Las Vegas aan de F1-kalender toegevoegd om het totaal naar drie te helpen, aangezien de race in Austin ook nog altijd een plek heeft. Wie het Amerikaanse handelsmerkenregister opent, ziet dat op 19 januari de Formule 1 verschillende varianten van 'Grand Prix van Chicago' heeft laten vastleggen. Dat kan een voorzorgsmaatregel zijn voor de toekomst, maar kan ook weer wijzen op mogelijke onderhandelingen voor een F1-race in de stad.

Chicago is sinds 2023 het decor van een NASCAR Cup-race door de straten, maar gaat de Formule 1 ook naar de miljoenenstad trekken? Een wethouder van de stad laat in gesprek met Chicago Sun-Times doorschemeren dat er wellicht al verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden. "Mij is verteld dat de Formule 1 normaliter minimaal een tienjarige deal eist", zegt Brian Hopkins. "En daar schijnt niet over te onderhandelen te vallen. Het gesprek ging niet veel verder dan dat", aldus de wethouder.

Net als in Las Vegas met de F1 klinkt er in Chicago verdeeldheid over de komst van de NASCAR voor een stratenrace. Het levert de inwoners namelijk wekenlange ongemakken op in het verkeer en het is de vraag in hoeverre de lokale economie profiteert van de komst van zo'n raceklasse. Mocht de Formule 1 echt naar Chicago willen gaan, dan zou dat volgens wethouder Brendan Reilly ten koste moeten gaan van de NASCAR Cup-race. "Het zou het een of het ander moeten zijn", aldus Reilly. Ter vergelijking: Chicago kreeg een contract van drie jaar voor een NASCAR-race, waardoor de F1 met een minimale eis van tien jaar nog langer gevolgen zal hebben voor de inwoners.

Bovendien zou de Formule 1 dan naar alle waarschijnlijkheid een andere lay-out moeten gebruiken, aangezien het stratencircuit van NASCAR slechts 3,5 kilometer telt. Dat zou dan slechts tweehonderd meter langer zijn dan Monaco. Hopkins ziet daarin ook een uitdaging voor een mogelijke F1-race in Illinois. "Wat we met de NASCAR hebben gedaan, het vastlassen van putdeksels en kuilen gladstrijken en het dan een circuit noemen, dat werkt niet met de Formule 1. Het is ingewikkelder en komt dus met een groter prijskaartje."