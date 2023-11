Liberty Media-CEO verontschuldigt zich aan inwoners Las Vegas om F1-race

De Formule 1 houdt Las Vegas al maanden in zijn greep. De entertainmenthoofdstad heeft maandenlang te maken gekregen met wegafzettingen vanwege de bouw aan het paddockgebouw en het opnieuw asfalteren van sommige delen van de straten, zodat de Formule 1 straks over de Strip kan scheuren. Het heeft de inwoners van Las Vegas zelf nog weinig opgeleverd, iets wat Liberty Media-CEO Greg Maffei erkent. Wel maakt hij duidelijk dat het op lange termijn voor de gehele stad een rendabele onderneming zal zijn.

"Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden aan alle inwoners van Las Vegas en we waarderen het geduld en de bereidheid hebben om ons te accepteren", zegt Maffei tegen Fox5 Vegas. "We gaan zo'n 1,7 miljard dollar aan inkomsten naar het gebied brengen", belooft hij. "Het is dus niet alleen in het voordeel van de fans die willen kijken. We hopen dat dit een groot economisch voordeel is voor Las Vegas. We hopen dat dit het moeilijkste jaar is met alle bouwwerkzaamheden en dat het in de toekomst makkelijker wordt", aldus de CEO van de F1-eigenaar.

Voor Liberty Media staat er met de race in Las Vegas veel op het spel. In tegenstelling tot andere races, waar een promotor de kosten en organisatie op zich neemt, heeft de Formule 1 namelijk zelf de touwtjes in handen voor de Grand Prix van Las Vegas. In samenwerking met lokale ondernemingen is hard gewerkt en flink geïnvesteerd om van deze race een groots feest te maken. Maffei verwacht dat er 105.000 toeschouwers naar Las Vegas zullen trekken voor de Formule 1. "Dat is zelfs voor Las Vegas het grootste evenement wat in deze stad zal plaatsvinden."

Het gehele project heeft de Formule 1 zo'n 500 miljoen dollar gekost. Voorlopig staat de race nog voor drie jaar op de kalender, al ligt er al een goedkeuring op tafel om deze race tot en met 2032 te organiseren rondom Thanksgiving. "Veel van [die kosten] komen voort uit kosten die niet helemaal de onze zijn", legt Maffei uit. "Ik neem het onze partners niet kwalijk, maar de minimumnormen van vijf nachten in hotels en dat soort dingen hebben de kosten opgedreven. Het is niet allemaal de prijs van de tickets. Het is de ervaring en eerlijk gezegd ook het feit dat er zoveel vraag naar is."

Voor de mensen die naar Las Vegas komen, belooft Maffei dat het een feest wordt. "Er zullen wat elementen bij de Sphere zijn", doelt hij op het bolvormige entertainmentgebouw vol LED-lichten. "Er is van woensdag tot en met zondag een aftrapfeest, bijna een hele week vol evenementen en muzikale acts. Je zult andere sporters zien die hun eigen kijkfeestjes organiseren."

Video: Een virtuele ronde over het Las Vegas Street Circuit